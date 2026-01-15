Вибух дрона у Львові 15 січня — у квартиры вилетіли вікна

У Львові вилетіли вікна від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові внаслідок атаки російського дрона типу Shahed вилетіли вікна в квартирі. Місцева жителька Олена, яка там проживає, розповіла про обстріл.

Про це Олена розповіла в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці у четвер, 15 січня.

Жінка розповіла, що чула вибух внаслідок російської атаки. За її словами, вона разом із сімʼєю завжди спускається в укриття, оскільки в будинку є бомбосховище, але цього разу залишилися вдома.

"Я якраз вже встала, тому що планувала йти на роботу вже. І почула, що "Шахед" йде на зниження, напевно десь, ну так собі уявляєш, можливо десь від цирку. І вже почули вибух, побачили вже загоряння", — каже Олена.

В одній з кімнат квартири внаслідок вибуху вилетіли вікна. Там перебувала донька Олени.

"Я взагалі дуже так тривожно реагую на тривоги в нас у Львові. Але сьогодні, мабуть, я не встигла налякатись. Донька налякалась дуже", — розповіла вона.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали, що відбувається у Львові після вибуху російського дрона 15 січня.

Внаслідок обстрілу у місті тимчасово перекривали дві вулиці. Йдеться про Митрополита Андрея та Шептицького.