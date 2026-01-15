У Львові перекрили вулиці через атаку РФ 15 січня

Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні вранці, 15 січня, російські окупанти дронами атакували Львів. Через ворожий обстріл у місті тимчасово перекрили дві вулиці.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

Реклама

Читайте також:

У Львові перекрили вулиці через атаку РФ — деталі

Садовий зазначив, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.

Відтак, приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Через перекриття також не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

Нагадаємо, що під час ранкової атаки РФ на Львів 15 січня російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Скриншот повідомлення Садового/Telegram

Раніше ми інформували, що сьогодні вранці росіяни завдали удару по Львову.

Також ми повідомляли, що 15 січня у Києві та Львові лунали потужні вибухи.