У Львові перекрили вулиці через атаку РФ 15 січня

У Львові через атаку РФ перекрили вулиці — що відомо
Сьогодні вранці, 15 січня, російські окупанти дронами атакували Львів. Через ворожий обстріл у місті тимчасово перекрили дві вулиці.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.
У Львові перекрили вулиці через атаку РФ — деталі
Садовий зазначив, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького.
Відтак, приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.
Через перекриття також не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.
Нагадаємо, що під час ранкової атаки РФ на Львів 15 січня російський дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Раніше ми інформували, що сьогодні вранці росіяни завдали удару по Львову.
Також ми повідомляли, що 15 січня у Києві та Львові лунали потужні вибухи.
Читайте Новини.LIVE!