Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове из-за атаки РФ перекрыли улицы — что известно

Во Львове из-за атаки РФ перекрыли улицы — что известно

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 07:42
Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ 15 января
Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня утром, 15 января, российские оккупанты дронами атаковали Львов. Из-за вражеского обстрела в городе временно перекрыли две улицы.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ — детали

Садовый отметил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

Следовательно, частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует.

Из-за перекрытия также не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Напомним, что во время утренней атаки РФ на Львов 15 января российский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

У Львові перекрито вулиці через атаку
Скриншот сообщения Садового/Telegram

Ранее мы информировали, что сегодня утром россияне нанесли удар по Львову.

Также мы сообщали, что 15 января в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации