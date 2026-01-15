Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ 15 января

Во Львове из-за атаки РФ перекрыли улицы — что известно
Сегодня утром, 15 января, российские оккупанты дронами атаковали Львов. Из-за вражеского обстрела в городе временно перекрыли две улицы.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.
Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ — детали
Садовый отметил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.
Следовательно, частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует.
Из-за перекрытия также не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
Напомним, что во время утренней атаки РФ на Львов 15 января российский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Ранее мы информировали, что сегодня утром россияне нанесли удар по Львову.
Также мы сообщали, что 15 января в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы.
Читайте Новини.LIVE!