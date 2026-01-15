Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ 15 января

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня утром, 15 января, российские оккупанты дронами атаковали Львов. Из-за вражеского обстрела в городе временно перекрыли две улицы.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram.

Во Львове перекрыли улицы из-за атаки РФ — детали

Садовый отметил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

Следовательно, частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует.

Из-за перекрытия также не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Напомним, что во время утренней атаки РФ на Львов 15 января российский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения Садового/Telegram

Ранее мы информировали, что сегодня утром россияне нанесли удар по Львову.

Также мы сообщали, что 15 января в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы.