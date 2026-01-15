Атака БпЛА у Львові — фото наслідків

Вибух дрона у Львові біля пам'ятнику Бандері — фото
У Львові вранці, 15 січня, внаслідок російської атаки безпілотник упав на територію дитячого майданчика поблизу пам'ятника Степану Бандері. Після падіння дрона стався вибух, який пошкодив навколишню забудову.
Які наслідки падіння дрона у Львові 15 січня
За попередньою інформацією від мера Львову Андрія Садового, загиблих і поранених немає. Водночас вибухова хвиля зачепила тракториста, який у момент атаки прибирав сніг неподалік місця падіння. Медична допомога йому не знадобилася, чоловік почувається добре.
Вибухом вибило вікна в кількох будівлях поруч. Пошкоджень зазнав один із корпусів політехніки, а також житлові будинки, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Масштаби руйнувань уточнюють відповідні служби.
Через наслідки атаки у місті тимчасово перекрили рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького. На цих ділянках наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт.
Тим часом у зв'язку з перекриттям руху тимчасово припинено роботу тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38. Інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково після завершення робіт на місці події.
