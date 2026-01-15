Відео
Головна Львів Вибух дрона у Львові біля пам'ятнику Бандері — фото

Вибух дрона у Львові біля пам'ятнику Бандері — фото

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:05
Атака БпЛА у Львові — фото наслідків
Поліція на місці інциденту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові вранці, 15 січня, внаслідок російської атаки безпілотник упав на територію дитячого майданчика поблизу пам'ятника Степану Бандері. Після падіння дрона стався вибух, який пошкодив навколишню забудову.

Новини.LIVE покажуть, що відбувається у Львові після вибуху дрона.



Які наслідки падіння дрона у Львові 15 січня

За попередньою інформацією від мера Львову Андрія Садового, загиблих і поранених немає. Водночас вибухова хвиля зачепила тракториста, який у момент атаки прибирав сніг неподалік місця падіння. Медична допомога йому не знадобилася, чоловік почувається добре.

Вибухом вибило вікна в кількох будівлях поруч. Пошкоджень зазнав один із корпусів політехніки, а також житлові будинки, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Масштаби руйнувань уточнюють відповідні служби.

Львів дрон
Сліди від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Через наслідки атаки у місті тимчасово перекрили рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького. На цих ділянках наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт.

Впав дрон у Львові
Вибите скління.  Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Пам'ятник Бандері Львів
Пам'ятник Степану Бандері.  Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів дрон Бандера
Дитячий майданчик біля якого впав дрон.  Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Тим часом у зв'язку з перекриттям руху тимчасово припинено роботу тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38. Інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково після завершення робіт на місці події.

Нагадаємо, Росія цієї ночі скерувала безпілотники на Україну. Стало відомо, скільки цілей збила ППО.

Також в ДСНС показали наслідки падіння уламків дрона на будинок в Києві.

Львів вибух Степан Бандера пам'ятник дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
