Атака БпЛА у Львові — фото наслідків

Поліція на місці інциденту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові вранці, 15 січня, внаслідок російської атаки безпілотник упав на територію дитячого майданчика поблизу пам'ятника Степану Бандері. Після падіння дрона стався вибух, який пошкодив навколишню забудову.

Новини.LIVE покажуть, що відбувається у Львові після вибуху дрона.

Які наслідки падіння дрона у Львові 15 січня

За попередньою інформацією від мера Львову Андрія Садового, загиблих і поранених немає. Водночас вибухова хвиля зачепила тракториста, який у момент атаки прибирав сніг неподалік місця падіння. Медична допомога йому не знадобилася, чоловік почувається добре.

Вибухом вибило вікна в кількох будівлях поруч. Пошкоджень зазнав один із корпусів політехніки, а також житлові будинки, розташовані поблизу епіцентру вибуху. Масштаби руйнувань уточнюють відповідні служби.

Сліди від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Через наслідки атаки у місті тимчасово перекрили рух на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького. На цих ділянках наразі не курсує ані приватний, ані громадський транспорт.

Вибите скління. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пам'ятник Степану Бандері. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Дитячий майданчик біля якого впав дрон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Тим часом у зв'язку з перекриттям руху тимчасово припинено роботу тролейбусних маршрутів №27, №32 та №38. Інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково після завершення робіт на місці події.

