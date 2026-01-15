Видео
Главная Львов Взрыв дрона во Львове возле памятника Бандере - фото

Взрыв дрона во Львове возле памятника Бандере - фото

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:05
Атака БПЛА во Львове — фото последствий
Полиция на месте инцидента. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове утром, 15 января, в результате российской атаки беспилотник упал на территорию детской площадки вблизи памятника Степану Бандере. После падения дрона произошел взрыв, который повредил окружающую застройку.

Новини.LIVE покажут, что происходит во Львове после взрыва дрона.

Читайте также:

Какие последствия падения дрона во Львове 15 января

По предварительной информации от мэра Львова Андрея Садового, погибших и раненых нет. В то же время взрывная волна задела тракториста, который в момент атаки убирал снег недалеко от места падения. Медицинская помощь ему не понадобилась, мужчина чувствует себя хорошо.

Взрывом выбило окна в нескольких зданиях рядом. Повреждения получил один из корпусов политехники, а также жилые дома, расположенные вблизи эпицентра взрыва. Масштабы разрушений уточняют соответствующие службы.

Львів дрон
Следы от взрыва. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Из-за последствий атаки в городе временно перекрыли движение на улицах Митрополита Андрея и Шептицкого. На этих участках пока не курсирует ни частный, ни общественный транспорт.

Впав дрон у Львові
Выбитое остекление. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Пам'ятник Бандері Львів
Памятник Степану Бандере. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів дрон Бандера
Детская площадка возле которой упал дрон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Между тем в связи с перекрытием движения временно прекращена работа троллейбусных маршрутов №27, №32 и №38. Информацию о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно после завершения работ на месте происшествия.

Напомним, Россия этой ночью направила беспилотники на Украину. Стало известно, сколько целей сбила ПВО.

Также в ГСЧС показали последствия падения обломков дрона на дом в Киеве.

Львов взрыв Степан Бандера памятник дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
