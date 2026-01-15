Взрыв дрона во Львове 15 января — в квартире вылетели окна

Во Львове вылетели окна от взрыва. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в результате атаки российского дрона типа Shahed вылетели окна в квартире. Местная жительница Елена, которая там проживает, рассказала об обстреле.

Об этом Елена рассказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке в четверг, 15 января.

Женщина рассказала, что слышала взрыв в результате российской атаки. По ее словам, она вместе с семьей всегда спускается в укрытие, поскольку в доме есть бомбоубежище, но на этот раз остались дома.

"Я как раз уже встала, потому что планировала идти на работу уже. И услышала, что "Шахед" идет на снижение, наверное где-то, ну так себе представляешь, возможно где-то от цирка. И уже услышали взрыв, увидели уже возгорание", — говорит Елена.

В одной из комнат квартиры в результате взрыва вылетели окна. Там находилась дочь Елены.

"Я вообще очень так тревожно реагирую на тревоги у нас во Львове. Но сегодня, видимо, я не успела напугаться. Дочь напугалась очень", — рассказала она.

Напомним, Новини.LIVE показали, что происходит во Львове после взрыва российского дрона 15 января.

В результате обстрела в городе временно перекрывали две улицы. Речь идет о Митрополита Андрея и Шептицкого.