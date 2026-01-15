У Львові комунальниця під час атаки прибирала сніг — деталі від Садового

Садовий розповів про комунальницю, яка під час атаки прибирала
Сьогодні вранці, 15 січня, російські безпілотники атакували Львів. Під час ворожого обстрілу комунальниця продовжувала прибирати сніг.
Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.
Садовий про комунальницю, яка прибирала під час атаки
Садовий поспілкувався телефоном із комунальницею Ольгою, яка продовжила прибирати сніг під час атаки РФ на Львів у четвер вранці. Він подякував за її роботу, однак наголосив, що варто під час тривоги перебувати у безпечному місці.
Як з'ясувалося, російський снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою.
Мер Львова наголосив, що віддячить їй, однак попередив: коли тривога — варто перебувати в безпеці.
За словами Садового, всі живі та цілі. Однак вибуховою хвилею зачепило тракториста.
