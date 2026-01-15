У Львові комунальниця під час атаки прибирала сніг — деталі від Садового

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 15 січня, російські безпілотники атакували Львів. Під час ворожого обстрілу комунальниця продовжувала прибирати сніг.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Садовий про комунальницю, яка прибирала під час атаки

Садовий поспілкувався телефоном із комунальницею Ольгою, яка продовжила прибирати сніг під час атаки РФ на Львів у четвер вранці. Він подякував за її роботу, однак наголосив, що варто під час тривоги перебувати у безпечному місці.

Як з'ясувалося, російський снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою.

Пошкоджені вікна внаслідок атаки РФ на Львів. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мер Львова наголосив, що віддячить їй, однак попередив: коли тривога — варто перебувати в безпеці.

За словами Садового, всі живі та цілі. Однак вибуховою хвилею зачепило тракториста.

Раніше ми інформували, що через сьогоднішню ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці.

Також ми повідомляли, що під час ворожого обстрілу 15 січня у Львові російський дрон впав біля памʼятника Бандері.