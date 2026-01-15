Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Садовий розповів про комунальницю, яка під час атаки прибирала

Садовий розповів про комунальницю, яка під час атаки прибирала

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:47
У Львові комунальниця під час атаки прибирала сніг — деталі від Садового
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: кадр з відео

Сьогодні вранці, 15 січня, російські безпілотники атакували Львів. Під час ворожого обстрілу комунальниця продовжувала прибирати сніг.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Реклама
Читайте також:

Садовий про комунальницю, яка прибирала під час атаки

Садовий поспілкувався телефоном із комунальницею Ольгою, яка продовжила прибирати сніг під час атаки РФ на Львів у четвер вранці. Він подякував за її роботу, однак наголосив, що варто під час тривоги перебувати у безпечному місці.

Як з'ясувалося, російський снаряд вибухнув поруч із нею, але жінка не припинила займатися справою.

Атака РФ на Львів 15 січня
Пошкоджені вікна внаслідок атаки РФ на Львів. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мер Львова наголосив, що віддячить їй, однак попередив: коли тривога — варто перебувати в безпеці.

За словами Садового, всі живі та цілі. Однак вибуховою хвилею зачепило тракториста.

Раніше ми інформували, що через сьогоднішню ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці.

Також ми повідомляли, що під час ворожого обстрілу 15 січня у Львові російський дрон впав біля памʼятника Бандері.

Львів обстріли Андрій Садовий війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації