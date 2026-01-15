Видео
Україна
Видео

Садовый рассказал о коммунальщице, которая во время атаки убирала

Дата публикации 15 января 2026 10:47
Во Львове коммунальщица во время атаки убирала снег — детали от Садового
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 15 января, российские беспилотники атаковали Львов. Во время вражеского обстрела коммунальщица продолжала убирать снег.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Читайте также:

Садовый о коммунальщице, которая убирала во время атаки

Садовый пообщался по телефону с коммунальщицей Ольгой, которая продолжила убирать снег во время атаки РФ на Львов в четверг утром. Он поблагодарил за ее работу, однако подчеркнул, что стоит во время тревоги находиться в безопасном месте.

Как выяснилось, российский снаряд взорвался рядом с ней, но женщина не прекратила заниматься делом.

Атака РФ на Львів 15 січня
Поврежденные окна в результате атаки РФ на Львов. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мэр Львова отметил, что отблагодарит ее, однако предупредил: когда тревога — стоит находиться в безопасности.

По словам Садового, все живы и целы. Однако взрывной волной задело тракториста.

Ранее мы информировали, что из-за сегодняшней вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы.

Также мы сообщали, что во время вражеского обстрела 15 января во Львове российский дрон упал возле памятника Бандере.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
