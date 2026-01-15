Во Львове коммунальщица во время атаки убирала снег — детали от Садового

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: кадр из видео

Сегодня утром, 15 января, российские беспилотники атаковали Львов. Во время вражеского обстрела коммунальщица продолжала убирать снег.

Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Садовый о коммунальщице, которая убирала во время атаки

Садовый пообщался по телефону с коммунальщицей Ольгой, которая продолжила убирать снег во время атаки РФ на Львов в четверг утром. Он поблагодарил за ее работу, однако подчеркнул, что стоит во время тревоги находиться в безопасном месте.

Как выяснилось, российский снаряд взорвался рядом с ней, но женщина не прекратила заниматься делом.

Поврежденные окна в результате атаки РФ на Львов. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Мэр Львова отметил, что отблагодарит ее, однако предупредил: когда тревога — стоит находиться в безопасности.

По словам Садового, все живы и целы. Однако взрывной волной задело тракториста.

Ранее мы информировали, что из-за сегодняшней вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы.

Также мы сообщали, что во время вражеского обстрела 15 января во Львове российский дрон упал возле памятника Бандере.