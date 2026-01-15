Во Львове коммунальщица во время атаки убирала снег — детали от Садового

Садовый рассказал о коммунальщице, которая во время атаки убирала
Сегодня утром, 15 января, российские беспилотники атаковали Львов. Во время вражеского обстрела коммунальщица продолжала убирать снег.
Об этом рассказал городской голова Львова Андрей Садовый в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.
Садовый о коммунальщице, которая убирала во время атаки
Садовый пообщался по телефону с коммунальщицей Ольгой, которая продолжила убирать снег во время атаки РФ на Львов в четверг утром. Он поблагодарил за ее работу, однако подчеркнул, что стоит во время тревоги находиться в безопасном месте.
Как выяснилось, российский снаряд взорвался рядом с ней, но женщина не прекратила заниматься делом.
Мэр Львова отметил, что отблагодарит ее, однако предупредил: когда тревога — стоит находиться в безопасности.
По словам Садового, все живы и целы. Однако взрывной волной задело тракториста.
