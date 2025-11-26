Отключение света во Львове 27 ноября — как будут действовать графики завтра

Во Львове снова будут выключать свет — графики на завтра
Дата публикации 26 ноября 2025 23:51
обновлено: 23:51
Женщина при отключении света. Фото: Новини.LIVE
Графики отключения света будут действовать во Львове завтра, 27 ноября. Однако одна очередь будет с электроэнергией в течение суток.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Отключение света во Львове 27 ноября
Завтра будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1 — со светом в течение суток;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Напомним, в ДТЭК сообщили, как завтра будут выключать свет в Киеве и области. Там будут действовать 12 очередей.
Также мы рассказывали, как будут действовать графики почасовых отключений света в Одессе 27 ноября.
