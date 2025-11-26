Видео
Україна
Видео

Во Львове снова будут выключать свет — графики на завтра

Во Львове снова будут выключать свет — графики на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 23:51
обновлено: 23:51
Отключение света во Львове 27 ноября — как будут действовать графики завтра
Женщина при отключении света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать во Львове завтра, 27 ноября. Однако одна очередь будет с электроэнергией в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света во Львове 27 ноября

Завтра будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1 — со светом в течение суток;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла у Львові 27 листопада
Отключение света во Львове 27 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, в ДТЭК сообщили, как завтра будут выключать свет в Киеве и области. Там будут действовать 12 очередей.

Также мы рассказывали, как будут действовать графики почасовых отключений света в Одессе 27 ноября.

Львов электроэнергия электроснабжение отключения света графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
