Отключение света во Львове 27 ноября — как будут действовать графики завтра

Женщина при отключении света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать во Львове завтра, 27 ноября. Однако одна очередь будет с электроэнергией в течение суток.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

Отключение света во Львове 27 ноября

Завтра будут действовать такие очереди отключения света:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1 — со светом в течение суток;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Отключение света во Львове 27 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, в ДТЭК сообщили, как завтра будут выключать свет в Киеве и области. Там будут действовать 12 очередей.

Также мы рассказывали, как будут действовать графики почасовых отключений света в Одессе 27 ноября.