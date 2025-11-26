Відключення світла у Львові 27 листопада — як діятимуть графіки завтра

Жінка при відключенні світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 27 листопада. Однак одна черга буде з електроенергією протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові 27 листопада

Завтра діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1 — зі світло протягом доби;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Відключення світла у Львові 27 листопада. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, як завтра вимикатимуть світло в Києві та області. Там діятимуть 12 черг.

Також ми розповідали, як діятимуть графіки погодинних відключень світла в Одесі 27 листопада.