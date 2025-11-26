Відключення світла у Львові 27 листопада — як діятимуть графіки завтра

У Львові знову вимикатимуть світло — графіки на завтра
Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 23:51
Оновлено: 23:51
Жінка при відключенні світла. Фото: Новини.LIVE
Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 27 листопада. Однак одна черга буде з електроенергією протягом доби.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Відключення світла у Львові 27 листопада
Завтра діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1 — зі світло протягом доби;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, як завтра вимикатимуть світло в Києві та області. Там діятимуть 12 черг.
Також ми розповідали, як діятимуть графіки погодинних відключень світла в Одесі 27 листопада.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама