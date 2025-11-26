Відео
Головна Львів У Львові знову вимикатимуть світло — графіки на завтра

У Львові знову вимикатимуть світло — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 23:51
Оновлено: 23:51
Відключення світла у Львові 27 листопада — як діятимуть графіки завтра
Жінка при відключенні світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть у Львові завтра, 27 листопада. Однак одна черга буде з електроенергією протягом доби.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Відключення світла у Львові 27 листопада

Завтра діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1 — зі світло протягом доби;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Відключення світла у Львові 27 листопада
Відключення світла у Львові 27 листопада. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, як завтра вимикатимуть світло в Києві та області. Там діятимуть 12 черг.

Також ми розповідали, як діятимуть графіки погодинних відключень світла в Одесі 27 листопада.

Львів електроенергія електропостачання відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
