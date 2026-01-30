Отключение света во Львове - графики на 31 января

Во Львове снова будут выключать свет завтра — графики отключений
Дата публикации 30 января 2026 23:51
Девушка во время отключений. Фото: УНИАН
В субботу, 31 января, во Львове и области снова будут выключать свет. Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергетической системе Украины после ударов РФ по энергообъектам.
Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.
Отключение света во Львове 31 января
Итак, в субботу во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:
- 1.1 — Электроэнергии нет с 08:00 по 11:00
- 1.2 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00
- 2.1 — Электроэнергии нет с 00:00 по 04:00
- 2.2 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30
- 3.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00
- 3.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30
- 4.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00
- 4.2 — Электроэнергии нет с 04:00 по 07:30
- 5.1 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00
- 5.2 — Электроэнергии нет с 07:30 по 11:00
- 6.1 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30
- 6.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30
Напомним, что ранее в Укрэнерго раскрыли, какие графики отключений света будут действовать в Одессе 31 января.
А также энергетики сообщали, что свет будут выключат во всех регионах Украины завтра.
