Главная Львов Во Львове снова будут выключать свет завтра — графики отключений

Во Львове снова будут выключать свет завтра — графики отключений

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 23:51
Отключение света во Львове - графики на 31 января
Девушка во время отключений. Фото: УНИАН

В субботу, 31 января, во Львове и области снова будут выключать свет. Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергетической системе Украины после ударов РФ по энергообъектам.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Отключение света во Львове 31 января

Итак, в субботу во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:

  • 1.1 — Электроэнергии нет с 08:00 по 11:00
  • 1.2 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00
  • 2.1 — Электроэнергии нет с 00:00 по 04:00
  • 2.2 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30
  • 3.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00
  • 3.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30
  • 4.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00
  • 4.2 — Электроэнергии нет с 04:00 по 07:30
  • 5.1 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00
  • 5.2 — Электроэнергии нет с 07:30 по 11:00
  • 6.1 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30
  • 6.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30
Отключение света. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что ранее в Укрэнерго раскрыли, какие графики отключений света будут действовать в Одессе 31 января.

А также энергетики сообщали, что свет будут выключат во всех регионах Украины завтра.

Львов сфера энергетики энергетика отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
