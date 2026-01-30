Отключение света во Львове - графики на 31 января

Девушка во время отключений. Фото: УНИАН

В субботу, 31 января, во Львове и области снова будут выключать свет. Ограничения связаны со сложной ситуацией в энергетической системе Украины после ударов РФ по энергообъектам.

Об этом информирует Львовоблэнерго в Telegram.

Отключение света во Львове 31 января

Итак, в субботу во Львове и Львовской области будут действовать такие графики:

1.1 — Электроэнергии нет с 08:00 по 11:00

1.2 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00

2.1 — Электроэнергии нет с 00:00 по 04:00

2.2 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30

3.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00

3.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30

4.1 — Электроэнергии нет с 21:30 по 24:00

4.2 — Электроэнергии нет с 04:00 по 07:30

5.1 — Электроэнергии нет с 14:30 по 18:00

5.2 — Электроэнергии нет с 07:30 по 11:00

6.1 — Электроэнергии нет с 11:00 по 14:30

6.2 — Электроэнергии нет с 18:00 по 21:30

