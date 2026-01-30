Відключення світла у Львові - графіки на 31 січня

У Львові знову вимикатимуть світло завтра — графіки відключень
Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 23:51
Дівчина під час відключень. Фото: УНІАН
У суботу, 31 січня, у Львові та області знову будуть вимикати світло. Обмеження повʼязані із складною ситуацією в енергетичній системі України після ударів РФ по енергооб'єктах.
Про це інформує Львівобленерго у Telegram.
Реклама
Читайте також:
Відключення світла у Львові 31 січня
Отже, у суботу у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:
- 1.1 — Електроенергії немає з 08:00 по 11:00
- 1.2 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00
- 2.1 — Електроенергії немає з 00:00 по 04:00
- 2.2 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30
- 3.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00
- 3.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30
- 4.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00
- 4.2 — Електроенергії немає з 04:00 по 07:30
- 5.1 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00
- 5.2 — Електроенергії немає з 07:30 по 11:00
- 6.1 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30
- 6.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30
Нагадаємо, що раніше в Укренерго розкрили, які графіки відключень світла діятимуть в Одесі 31 січня.
А також енергетики повідомляли, що світло будуть вимикать у всіх регіонах України завтра.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама