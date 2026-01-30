Відключення світла у Львові - графіки на 31 січня

Дівчина під час відключень. Фото: УНІАН

У суботу, 31 січня, у Львові та області знову будуть вимикати світло. Обмеження повʼязані із складною ситуацією в енергетичній системі України після ударів РФ по енергооб'єктах.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Відключення світла у Львові 31 січня

Отже, у суботу у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:

1.1 — Електроенергії немає з 08:00 по 11:00

1.2 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00

2.1 — Електроенергії немає з 00:00 по 04:00

2.2 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30

3.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00

3.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30

4.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00

4.2 — Електроенергії немає з 04:00 по 07:30

5.1 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00

5.2 — Електроенергії немає з 07:30 по 11:00

6.1 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30

6.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30

Відключення світла. Фото: Львівобленерго

