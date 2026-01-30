Відео
У Львові знову вимикатимуть світло завтра — графіки відключень

Дата публікації: 30 січня 2026 23:51
Відключення світла у Львові - графіки на 31 січня
Дівчина під час відключень. Фото: УНІАН

У суботу, 31 січня, у Львові та області знову будуть вимикати світло. Обмеження повʼязані із складною ситуацією в енергетичній системі України після ударів РФ по енергооб'єктах.

Про це інформує Львівобленерго у Telegram.

Відключення світла у Львові 31 січня

Отже, у суботу у Львові та на Львівщині діятимуть такі графіки:

  • 1.1 — Електроенергії немає з 08:00 по 11:00
  • 1.2 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00
  • 2.1 — Електроенергії немає з 00:00 по 04:00
  • 2.2 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30
  • 3.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00
  • 3.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30
  • 4.1 — Електроенергії немає з 21:30 по 24:00
  • 4.2 — Електроенергії немає з 04:00 по 07:30
  • 5.1 — Електроенергії немає з 14:30 по 18:00
  • 5.2 — Електроенергії немає з 07:30 по 11:00
  • 6.1 — Електроенергії немає з 11:00 по 14:30
  • 6.2 — Електроенергії немає з 18:00 по 21:30
Відключення світла. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що раніше в Укренерго розкрили, які графіки відключень світла діятимуть в Одесі 31 січня.

А також енергетики повідомляли, що світло будуть вимикать у всіх регіонах України завтра.

Львів сфера енергетики енергетика відключення світла графіки відключень світла
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
