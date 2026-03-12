Цены на топливо во Львове 12 марта — сколько стоит газ, бензин и дизель

Во Львове снова подорожало топливо на автозаправках
В течение нескольких дней цены на топливо во Львове оставались почти на одном уровне. В четверг, 12 марта, стоимость автомобильного газа, бензина и дизельного топлива на некоторых АЗС все же выросла.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин.
Какие цены на топливо во Львове
Более чем на гривну подорожало дизельное топливо на АЗС Львова сегодня. Также выросла стоимость автомобильного газа. Средние цены в городе по состоянию на 12 марта такие:
- бензин А-95 премиум — 72,81 грн/л;
- бензин А-95 — 69,30 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- дизельное топливо — 75,19 грн/л;
- газ автомобильный — 42,40 грн/л.
В то же время стоимость топлива отличается на разных АЗС. Так выглядят цены на автозаправочных станциях Львова по состоянию на 12 марта:
Сколько стоит топливо в Украине
В четверг, 12 марта, цены на топливо пошли вверх во многих городах. Средняя стоимость топлива в Украине сегодня такая:
- бензин А-95 премиум — 72,71 грн/л;
- бензин А-95 — 69,14 грн/л;
- бензин А-92 — 66,19 грн/л;
- дизельное топливо — 74,37 грн/л;
- газ автомобильный — 41,97 грн/л.
Может ли еще подорожать топливо
Как отметил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, до конца недели в Украине может произойти новый скачок цен на топливо. Он предположил, что стоимость на дизель будет тяготеть к 80 грн/л.
В то же время народный депутат Нина Южанина ранее заявляла, что в случае бездействия Антимонопольного комитета цена на бензин в Украине может прыгнуть до 150 гривен за литр.
При этом глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объективных экономических оснований для роста стоимости топлива на данный момент нет.
