Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове снова подорожало топливо на автозаправках

Во Львове снова подорожало топливо на автозаправках

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 23:05
Цены на топливо во Львове 12 марта — сколько стоит газ, бензин и дизель
Цены на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В течение нескольких дней цены на топливо во Львове оставались почти на одном уровне. В четверг, 12 марта, стоимость автомобильного газа, бензина и дизельного топлива на некоторых АЗС все же выросла.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин.

Реклама
Читайте также:

Какие цены на топливо во Львове

Более чем на гривну подорожало дизельное топливо на АЗС Львова сегодня. Также выросла стоимость автомобильного газа. Средние цены в городе по состоянию на 12 марта такие:

  • бензин А-95 премиум — 72,81 грн/л;
  • бензин А-95 — 69,30 грн/л;
  • бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 75,19 грн/л;
  • газ автомобильный — 42,40 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 12 березня
Средние цены на топливо во Львове по состоянию на 12 марта. Фото: скриншот

В то же время стоимость топлива отличается на разных АЗС. Так выглядят цены на автозаправочных станциях Львова по состоянию на 12 марта:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 12 березня
Цены на топливо на разных АЗС Львова по состоянию на 12 марта. Фото: скриншот

Сколько стоит топливо в Украине

В четверг, 12 марта, цены на топливо пошли вверх во многих городах. Средняя стоимость топлива в Украине сегодня такая:

  • бензин А-95 премиум — 72,71 грн/л;
  • бензин А-95 — 69,14 грн/л;
  • бензин А-92 — 66,19 грн/л;
  • дизельное топливо — 74,37 грн/л;
  • газ автомобильный — 41,97 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне в Україні 12 березня
Средние цены на топливо в Украине по состоянию на 12 марта. Фото: скриншот

Может ли еще подорожать топливо

Как отметил директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, до конца недели в Украине может произойти новый скачок цен на топливо. Он предположил, что стоимость на дизель будет тяготеть к 80 грн/л.

В то же время народный депутат Нина Южанина ранее заявляла, что в случае бездействия Антимонопольного комитета цена на бензин в Украине может прыгнуть до 150 гривен за литр.

При этом глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что объективных экономических оснований для роста стоимости топлива на данный момент нет.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

цены на топливо цены на газ Львов бензин АЗС
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации