Головна Львів У Львові знову підскочили ціни на газ, бензин та дизель

У Львові знову підскочили ціни на газ, бензин та дизель

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:05
Ціни на паливо у Львові 12 березня — на скільки подорожчали газ, бензин та дизель
Ціни на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після значного подорожчання кілька днів ціни на пальне у Львові майже не змінювалися. Попри це у четвер, 12 березня, АЗС знову підняли вартість автомобільного газу, бензину та дизельного пального.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін.

Читайте також:

Які ціни на пальне у Львові

На понад гривню подорожчало дизельне паливо на АЗС Львова сьогодні. Також зросла вартість автомобільного газу. Середні ціни в місті станом на 12 березня такі:

  • бензин А-95 преміум — 72,81 грн/л;
  • бензин А-95 — 69,30 грн/л;
  • бензин А-92 — 65,99 грн/л;
  • дизельне паливо — 75,19 грн/л;
  • газ автомобільний — 42,40 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 12 березня
Середні ціни на пальне у Львові станом на 12 березня. Фото: скриншот

Водночас вартість пального різниться на різних АЗС. Такий вигляд мають ціни на автозаправних станціях Львова станом на 12 березня:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 12 березня
Ціни на пальне на різних АЗС Львова станом на 12 березня. Фото: скриншот

Скільки коштує пальне в Україні

В четвер, 12 березня, ціни на пальне пішли вгору у багатьох містах. Середня вартість пального в Україні сьогодні така:

  • бензин А-95 преміум — 72,71 грн/л;
  • бензин А-95 — 69,14 грн/л;
  • бензин А-92 — 66,19 грн/л;
  • дизельне паливо — 74,37 грн/л;
  • газ автомобільний — 41,97 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне в Україні 12 березня
Середні ціни на пальне в Україні станом на 12 березня. Фото: скриншот

Чи може ще подорожчати паливо

Як зазначив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, до кінця тижня в Україні може відбутися новий стрибок цін на пальне. Він припустив, що вартість на дизель тяжітиме до 80 грн/л.

Водночас народна депутатка Ніна Южаніна раніше заявляла, що у разі бездіяльності Антимонопольного комітету ціна на бензин в Україні може стрибнути до 150 гривень за літр.

При цьому голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що об'єктивних економічних підстав для зростання вартості пального наразі немає.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

ціни на паливо ціни на газ Львів бензин АЗС
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
