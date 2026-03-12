Ціни на паливо у Львові 12 березня — на скільки подорожчали газ, бензин та дизель

У Львові знову підскочили ціни на газ, бензин та дизель
Після значного подорожчання кілька днів ціни на пальне у Львові майже не змінювалися. Попри це у четвер, 12 березня, АЗС знову підняли вартість автомобільного газу, бензину та дизельного пального.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін.
Які ціни на пальне у Львові
На понад гривню подорожчало дизельне паливо на АЗС Львова сьогодні. Також зросла вартість автомобільного газу. Середні ціни в місті станом на 12 березня такі:
- бензин А-95 преміум — 72,81 грн/л;
- бензин А-95 — 69,30 грн/л;
- бензин А-92 — 65,99 грн/л;
- дизельне паливо — 75,19 грн/л;
- газ автомобільний — 42,40 грн/л.
Водночас вартість пального різниться на різних АЗС. Такий вигляд мають ціни на автозаправних станціях Львова станом на 12 березня:
Скільки коштує пальне в Україні
В четвер, 12 березня, ціни на пальне пішли вгору у багатьох містах. Середня вартість пального в Україні сьогодні така:
- бензин А-95 преміум — 72,71 грн/л;
- бензин А-95 — 69,14 грн/л;
- бензин А-92 — 66,19 грн/л;
- дизельне паливо — 74,37 грн/л;
- газ автомобільний — 41,97 грн/л.
Чи може ще подорожчати паливо
Як зазначив директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, до кінця тижня в Україні може відбутися новий стрибок цін на пальне. Він припустив, що вартість на дизель тяжітиме до 80 грн/л.
Водночас народна депутатка Ніна Южаніна раніше заявляла, що у разі бездіяльності Антимонопольного комітету ціна на бензин в Україні може стрибнути до 150 гривень за літр.
При цьому голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що об'єктивних економічних підстав для зростання вартості пального наразі немає.
