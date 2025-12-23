Атака на энергосистему 23 декабря — какие последствия для Львова. Почему во Львове курсируют меньше трамваев и троллейбусов

Во Львове сократили количество трамваев и троллейбусов — причина
Из-за российских обстрелов во Львове существенно упало напряжение в контактной сети. В связи с этим город сократил количество трамваев и троллейбусов.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 23 декабря.
Во Львове существенно упало напряжение — какие последствия
Кроме того, были аварийно отключены отдельные тяговые подстанции, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.
"В связи с этим ЛКП "Львовэлектротранс" вынуждено временно снять с маршрутов часть трамваев и троллейбусов — ориентировочно 20% подвижного состава с каждого маршрута", — говорится в сообщении.
Отмечается, что напряжение в сети "Львовэлектротранса" пока недостаточно для полной работы.
"Постепенно восстанавливаем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время", — сообщил руководитель предприятия Василий Пецух.
Напомним, в ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину. Из-за этого три области почти полностью обесточены.
В результате удара повреждены теплоэлектростанции.
