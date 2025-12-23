Атака на энергосистему 23 декабря — какие последствия для Львова. Почему во Львове курсируют меньше трамваев и троллейбусов

Транспорт во Львове. Фото: Львовский городской совет

Из-за российских обстрелов во Львове существенно упало напряжение в контактной сети. В связи с этим город сократил количество трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 23 декабря.

Сообщение горсовета Львова. Фото: скриншот

Во Львове существенно упало напряжение — какие последствия

Кроме того, были аварийно отключены отдельные тяговые подстанции, из-за чего на некоторых участках временно исчезло питание и остановился электротранспорт.

"В связи с этим ЛКП "Львовэлектротранс" вынуждено временно снять с маршрутов часть трамваев и троллейбусов — ориентировочно 20% подвижного состава с каждого маршрута", — говорится в сообщении.

Отмечается, что напряжение в сети "Львовэлектротранса" пока недостаточно для полной работы.

"Постепенно восстанавливаем работу подстанций и запускаем движение, но на это нужно время", — сообщил руководитель предприятия Василий Пецух.

Напомним, в ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину. Из-за этого три области почти полностью обесточены.

В результате удара повреждены теплоэлектростанции.

Также мы писали о том, может ли Россия повторить удар по энергетике завтра.