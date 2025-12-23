Атака на енергосистему 23 грудня — які наслідки для Львова. Чому у Львові курсують менше трамваїв та тролейбусів

У Львові скоротили кількість трамваїв та тролейбусів — що відомо
Через російські обстріли у Львові суттєво впала напруга в контактній мережі. У зв’язку з цим місто скоротило кількість трамваїв та тролейбусів.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 23 грудня.
У Львові суттєво впала напруга — які наслідки
Крім того, були аварійно вимкнені окремі тягові підстанції, через що на деяких ділянках тимчасово зникло живлення та зупинився електротранспорт.
"У зв’язку з цим ЛКП "Львівелектротранс" змушене тимчасово зняти з маршрутів частину трамваїв і тролейбусів — орієнтовно 20% рухомого складу з кожного маршруту", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що напруга в мережі "Львівелектротрансу" наразі недостатня для повної роботи.
"Поступово відновлюємо роботу підстанцій та запускаємо рух, але на це потрібен час", — повідомив керівник підприємства Василь Пецух.
Нагадаємо, в ніч проти 23 грудня Росія масовано атакувала Україну. Через це три області майже повністю знеструмлені.
Внаслідок удару пошкоджено теплоелектростанції.
