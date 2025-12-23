Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові скоротили кількість трамваїв та тролейбусів — що відомо

У Львові скоротили кількість трамваїв та тролейбусів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 12:47
Атака на енергосистему 23 грудня — які наслідки для Львова. Чому у Львові курсують менше трамваїв та тролейбусів
Транспорт у Львові. Фото: Львівська міська рада

Через російські обстріли у Львові суттєво впала напруга в контактній мережі. У зв’язку з цим місто скоротило кількість трамваїв та тролейбусів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 23 грудня.

Реклама
Читайте також:
транспорт
Допис міськради Львова. Фото: скриншот

У Львові суттєво впала напруга які наслідки

Крім того, були аварійно вимкнені окремі тягові підстанції, через що на деяких ділянках тимчасово зникло живлення та зупинився електротранспорт.

"У зв’язку з цим ЛКП "Львівелектротранс" змушене тимчасово зняти з маршрутів частину трамваїв і тролейбусів — орієнтовно 20% рухомого складу з кожного маршруту",  йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напруга в мережі "Львівелектротрансу" наразі недостатня для повної роботи.

"Поступово відновлюємо роботу підстанцій та запускаємо рух, але на це потрібен час", — повідомив керівник підприємства Василь Пецух.

Нагадаємо, в ніч проти 23 грудня Росія масовано атакувала Україну. Через це три області майже повністю знеструмлені.

Внаслідок удару пошкоджено теплоелектростанції.

Також ми писали, чи може Росія повторити удар по енергетиці завтра.

Львів електроенергія транспорт трамвай електромережі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації