Forbes AI Summit 2025 во Львове — ИИ становится бизнес-инструментом

Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 27 ноября прошел Forbes AI Summit 2025 — масштабная конференция, посвященная практическому внедрению искусственного интеллекта в бизнес, корпоративные процессы и экономику. Событие собрало CEO, топ-менеджеров, технологических лидеров и ученых из Украины и мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Основные темы конференции

Ключевые вопросы — влияние AI на рынок труда, этические и регуляторные аспекты, реальные кейсы и роль человека в новой эпохе автоматизации.

"Они насчитали, что профессии, которых однозначно в ближайшее время уничтожит AI, составляют 6,5% рабочей силы в США. Это преимущественно переводчики, клерки и люди, которые ведут учет и работают со стандартной документацией. Часть из них — около 1% — может быстро адаптироваться, а более 5% — это миллионы людей, которые рискуют потерять работу", — рассказал руководитель отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов о рисках автоматизации.

Он также отметил, что не хочет говорить об Украине, ведь сейчас у нас своя специфика, но глобальные процессы уже влияют на крупные компании.

Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Технологический блок конференции представил Леонид Полупан, эксперт по цифровым технологиям, который объяснил концепт frontier-компаний — организаций, массово интегрирующих generative и агентный AI.

"Первая стадия — это использование ассистента для отдельных задач: написание писем, подготовка презентаций. Вторая стадия — агенты, которые выполняют функции от и до: фиксируют встречи, делают follow-up и формируют задачи. Третья — автономные системы, где человек нужен только для направления и решения нестандартных ситуаций", — сказал он.

Также Полупан добавил, что на втором этапе формируется новый формат команд.

"Фактически формируется виртуальная команда, которая состоит из людей и агентов, и она работает максимально эффективно", — отметил эксперт по цифровым технологиям.

В качестве примера он привел крупные логистические компании, где AI-агенты уже полностью контролируют цепи поставок, а человек вмешивается лишь при изменении направления или решении нестандартных кейсов.

Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Спикеры конференции. Фото: Новини.LIVE

Среди других спикеров саммита — представители украинских и международных компаний, в том числе CEO MacPaw, DevRain, Fractal, Wix, а также ученые и технологические лидеры, которые делились кейсами применения AI и обсуждали глобальные вызовы и возможности.

Организаторы подчеркивают: Forbes AI Summit 2025 показал, что ИИ уже перестал быть экспериментом и становится инфраструктурой бизнеса. Компании, которые адаптируются первыми, получают конкурентное преимущество, остальные — рискуют остаться позади.

