Главная Львов Во Львове состоялся Forbes AI Summit 2025 — каково влияние ИИ

Дата публикации 1 декабря 2025 17:26
Forbes AI Summit 2025 во Львове — ИИ становится бизнес-инструментом
Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 27 ноября прошел Forbes AI Summit 2025 — масштабная конференция, посвященная практическому внедрению искусственного интеллекта в бизнес, корпоративные процессы и экономику. Событие собрало CEO, топ-менеджеров, технологических лидеров и ученых из Украины и мира.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Основные темы конференции

Ключевые вопросы — влияние AI на рынок труда, этические и регуляторные аспекты, реальные кейсы и роль человека в новой эпохе автоматизации.

"Они насчитали, что профессии, которых однозначно в ближайшее время уничтожит AI, составляют 6,5% рабочей силы в США. Это преимущественно переводчики, клерки и люди, которые ведут учет и работают со стандартной документацией. Часть из них — около 1% — может быстро адаптироваться, а более 5% — это миллионы людей, которые рискуют потерять работу", — рассказал руководитель отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов о рисках автоматизации.

Он также отметил, что не хочет говорить об Украине, ведь сейчас у нас своя специфика, но глобальные процессы уже влияют на крупные компании.

ШІ стає бізнес‑інструментом
Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE

Технологический блок конференции представил Леонид Полупан, эксперт по цифровым технологиям, который объяснил концепт frontier-компаний — организаций, массово интегрирующих generative и агентный AI.

"Первая стадия — это использование ассистента для отдельных задач: написание писем, подготовка презентаций. Вторая стадия — агенты, которые выполняют функции от и до: фиксируют встречи, делают follow-up и формируют задачи. Третья — автономные системы, где человек нужен только для направления и решения нестандартных ситуаций", — сказал он.

Также Полупан добавил, что на втором этапе формируется новый формат команд.

"Фактически формируется виртуальная команда, которая состоит из людей и агентов, и она работает максимально эффективно", — отметил эксперт по цифровым технологиям.

В качестве примера он привел крупные логистические компании, где AI-агенты уже полностью контролируют цепи поставок, а человек вмешивается лишь при изменении направления или решении нестандартных кейсов.

Конференція про ШІ у Львові
Конференция Forbes AI Summit 2025 во Львове. Фото: Новини.LIVE
Forbes AI Summit 2025 у Львові
Спикеры конференции. Фото: Новини.LIVE

Среди других спикеров саммита — представители украинских и международных компаний, в том числе CEO MacPaw, DevRain, Fractal, Wix, а также ученые и технологические лидеры, которые делились кейсами применения AI и обсуждали глобальные вызовы и возможности.

Организаторы подчеркивают: Forbes AI Summit 2025 показал, что ИИ уже перестал быть экспериментом и становится инфраструктурой бизнеса. Компании, которые адаптируются первыми, получают конкурентное преимущество, остальные — рискуют остаться позади.

Напомним, ранее мы писали, с какими 5 профессиями справится только человек. Есть работа, которая не под силу искусственному интеллекту.

Также мы сообщали, почему компании возвращают уволенных рабочих. Причиной этого является именно ИИ.

Львов экономика бизнес искусственный интеллект конференция
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
