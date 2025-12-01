Відео
Головна Львів У Львові відбувся Forbes AI Summit 2025 — який вплив ШІ

У Львові відбувся Forbes AI Summit 2025 — який вплив ШІ

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:26
Forbes AI Summit 2025 у Львові — ШІ стає бізнес‑інструментом
Конференція Forbes AI Summit 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 27 листопада пройшов Forbes AI Summit 2025 — масштабна конференція, присвячена практичному впровадженню штучного інтелекту у бізнес, корпоративні процеси та економіку. Подія зібрала CEO, топменеджерів, технологічних лідерів та науковців з України та світу. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Читайте також:

Основні теми конференції

Ключові питання — вплив AI на ринок праці, етичні та регуляторні аспекти, реальні кейси та роль людини у новій епосі автоматизації.

"Вони нарахували, що професії, яких однозначно найближчим часом знищить AI, становлять 6,5% робочої сили у США. Це переважно перекладачі, клерки та люди, які ведуть облік і працюють зі стандартною документацією. Частина з них — близько 1% — може швидко адаптуватися, а понад 5% — це мільйони людей, які ризикують втратити роботу", — розповів керівник відділу аналітики та досліджень Forbes Ukraine Олексій Блінов про ризики автоматизації. 

Він також відзначив, що не хоче говорити про Україну, адже зараз у нас своя специфіка, але глобальні процеси вже впливають на великі компанії. 

ШІ стає бізнес‑інструментом
Конференція Forbes AI Summit 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE

Технологічний блок конференції представив Леонід Полупан, експерт із цифрових технологій, який пояснив концепт frontier-компаній — організацій, що масово інтегрують generative та агентний AI.

"Перша стадія — це використання асистента для окремих завдань: написання листів, підготовка презентацій. Друга стадія — агенти, які виконують функції від і до: фіксують зустрічі, роблять follow-up та формують задачі. Третя — автономні системи, де людина потрібна лише для напрямку та розв’язання нестандартних ситуацій", — сказав він.

Також Полупан додав, що на другому етапі формується новий формат команд. 

"Фактично формується віртуальна команда, яка складається з людей і агентів, і вона працює максимально ефективно", — зазначив експерт із цифрових технологій.

Як приклад він навів великі логістичні компанії, де AI-агенти вже повністю контролюють ланцюги постачання, а людина втручається лише при зміні напрямку або вирішенні нестандартних кейсів.

Конференція про ШІ у Львові
Конференція Forbes AI Summit 2025 у Львові. Фото: Новини.LIVE
Forbes AI Summit 2025 у Львові
Спікери конференції. Фото: Новини.LIVE

Серед інших спікерів саміту — представники українських та міжнародних компаній, зокрема CEO MacPaw, DevRain, Fractal, Wix, а також науковці й технологічні лідери, які ділилися кейсами застосування AI та обговорювали глобальні виклики і можливості.

Організатори підкреслюють: Forbes AI Summit 2025 показав, що ШІ вже перестав бути експериментом і стає інфраструктурою бізнесу. Компанії, які адаптуються першими, отримують конкурентну перевагу, решта — ризикує залишитися позаду.

Нагадаємо, раніше ми писали, з якими 5 професіями впорається лише людина. Є робота, яка не під силу штучному інтелекту. 

Також ми повідомляли, чому компанії повертають звільнених робітників. Причиною цього є саме ШІ. 

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
