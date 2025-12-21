Перформанс в поддержку пленных состоялся во Львове — видео и фото

Во Львове состоялся перформанс в поддержку пленных — видео
Во Львове состоялся перформанс в поддержку украинских пленных защитников и их семей. Акция символизирует объединение украинских воинов со своими семьями.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 21 декабря.
Акция в поддержку военнопленных во Львове
Как рассказала организатор и председатель общественного объединения "Помни об Украине" Ирина Новосядло, главной целью было показать, что пленные возвращаются и их здесь ждут.
"Мы хотели донести, что верим в то, что ребята возвращаются домой. Поэтому перформанс символизировал объединение. Матери встречают своих сыновей из плена и передают им пончики, как символ Рождества. Потом мы уже все объединяемся и поздравляем их дома. Это самое большое желание каждого из нас", — отметила организатор акции.
