Перформанс в поддержку пленных состоялся во Львове — видео и фото

Участники акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове состоялся перформанс в поддержку украинских пленных защитников и их семей. Акция символизирует объединение украинских воинов со своими семьями.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 21 декабря.

Акция в поддержку военнопленных во Львове

Как рассказала организатор и председатель общественного объединения "Помни об Украине" Ирина Новосядло, главной целью было показать, что пленные возвращаются и их здесь ждут.

"Мы хотели донести, что верим в то, что ребята возвращаются домой. Поэтому перформанс символизировал объединение. Матери встречают своих сыновей из плена и передают им пончики, как символ Рождества. Потом мы уже все объединяемся и поздравляем их дома. Это самое большое желание каждого из нас", — отметила организатор акции.

Участники акции держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Перформанс в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Женщины держат символы Рождества. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

