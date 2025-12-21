Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове состоялся перформанс в поддержку пленных — видео

Во Львове состоялся перформанс в поддержку пленных — видео

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 21:18
Перформанс в поддержку пленных состоялся во Львове — видео и фото
Участники акции в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове состоялся перформанс в поддержку украинских пленных защитников и их семей. Акция символизирует объединение украинских воинов со своими семьями.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака в воскресенье, 21 декабря.

Реклама
Читайте также:

Акция в поддержку военнопленных во Львове

Как рассказала организатор и председатель общественного объединения "Помни об Украине" Ирина Новосядло, главной целью было показать, что пленные возвращаются и их здесь ждут.

"Мы хотели донести, что верим в то, что ребята возвращаются домой. Поэтому перформанс символизировал объединение. Матери встречают своих сыновей из плена и передают им пончики, как символ Рождества. Потом мы уже все объединяемся и поздравляем их дома. Это самое большое желание каждого из нас", — отметила организатор акции.

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Перформанс в поддержку пленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Женщины держат символы Рождества. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, ранее мы писали о том, будет ли обмен пленными между Украиной и РФ до Рождества. Детали сообщили в ГУР.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе провели митинг. Участники напомнили о судьбе пленных и без вести пропавших.

Львов акция пленные война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации