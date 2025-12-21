Перформанс на підтримку полонених відбувся у Львові — відео та фото

Учасники акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові відбувся перформанс на підтримку українських полонених захисників та їхніх родин. Акція символізує об'єднання українських воїнів зі своїми сім'ями.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у неділю, 21 грудня.

Акція на підтримку військовополонених у Львові

Як розповіла організаторка та голова громадського об'єднання "Пам'ятай про Україну" Ірина Новосядло, головною метою було показати, що полонені повертаються й їх тут чекають.

"Ми хотіли донести, що віримо в те, що хлопці повертаються додому. Тому перформанс символізував об'єднання. Матері зустрічають своїх синів з полону і передають їм пампухи, як символ Різдва. Потім ми вже всі об'єднуємося і вітаємо їх вдома. Це найбільше бажання кожного з нас", — зазначила організаторка акції.

Учасники акції тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Перформанс на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жінки тримають символи Різдва. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

