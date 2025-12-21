Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові відбувся перформанс на підтримку полонених — відео

У Львові відбувся перформанс на підтримку полонених — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 21:18
Перформанс на підтримку полонених відбувся у Львові — відео та фото
Учасники акції на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові відбувся перформанс на підтримку українських полонених захисників та їхніх родин. Акція символізує об'єднання українських воїнів зі своїми сім'ями.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у неділю, 21 грудня.

Реклама
Читайте також:

Акція на підтримку військовополонених у Львові

Як розповіла організаторка та голова громадського об'єднання "Пам'ятай про Україну" Ірина Новосядло, головною метою було показати, що полонені повертаються й їх тут чекають.

"Ми хотіли донести, що віримо в те, що хлопці повертаються додому. Тому перформанс символізував об'єднання. Матері зустрічають своїх синів з полону і передають їм пампухи, як символ Різдва. Потім ми вже всі об'єднуємося і вітаємо їх вдома. Це найбільше бажання кожного з нас", — зазначила організаторка акції.

У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Перформанс на підтримку полонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Жінки тримають символи Різдва. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові відбулася акція на підтримку військовополонених
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи буде обмін полоненими між Україною та РФ до Різдва. Деталі повідомили у ГУР.

Також ми розповідали про те, що в Одесі відбувся мітинг. Учасники нагадали про долю полонених та безвісти зниклих.

Львів акція полонені війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації