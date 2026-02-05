Во Львове женщине объявили подозрение после стрельбы в ТЦК и полицию

Следственные действия. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове правоохранители объявили подозрение женщине, которую считают причастной к инциденту со стрельбой. Происшествие произошло утром 2 февраля в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Во Львове объявили подозрение женщине за стрельбу в ТЦК и полицию

По имеющейся информации, 44-летняя жительница Львова заметила микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В этот момент они выполняли служебные обязанности по информированию населения. Увидев автомобиль, женщина достала травматический пистолет и начала наносить удары им по стеклу транспортного средства.

Когда микроавтобус начал движение, она произвела выстрел в сторону авто. В результате инцидента обстоятельства происшествия стали основанием для открытия уголовного производства. При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры Львова женщине сообщили о подозрении в хулиганстве, квалифицированном по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Расследование по этому делу проводят следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

