Во Львове женщине объявили подозрение после стрельбы в ТЦК и полицию

Во Львове стреляли в полицию и ТЦК — подозревают женщину
Во Львове правоохранители объявили подозрение женщине, которую считают причастной к инциденту со стрельбой. Происшествие произошло утром 2 февраля в Шевченковском районе города.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Во Львове объявили подозрение женщине за стрельбу в ТЦК и полицию
По имеющейся информации, 44-летняя жительница Львова заметила микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В этот момент они выполняли служебные обязанности по информированию населения. Увидев автомобиль, женщина достала травматический пистолет и начала наносить удары им по стеклу транспортного средства.
Когда микроавтобус начал движение, она произвела выстрел в сторону авто. В результате инцидента обстоятельства происшествия стали основанием для открытия уголовного производства. При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры Львова женщине сообщили о подозрении в хулиганстве, квалифицированном по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Расследование по этому делу проводят следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Напомним, недавно в Житомирской области произошла стрельба между работниками ТЦК и гражданским.
Также в январе во Львовской области произошла стрельба, где мужчина выстрелил в машину и скрылся с места происшествия.
