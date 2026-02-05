Відео
Львів У Львові стріляли у поліцію та ТЦК — підозрюють жінку

У Львові стріляли у поліцію та ТЦК — підозрюють жінку

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:53
У Львові жінці оголосили підозру після стрілянини у ТЦК та поліцію
Слідчі дії. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові правоохоронці оголосили підозру жінці, яку вважають причетною до інциденту зі стріляниною. Подія сталася вранці 2 лютого у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. 

Читайте також:

У Львові оголосили підозру жінці за стрілянину в ТЦК та поліцію

За наявною інформацією, 44-річна мешканка Львова помітила мікроавтобус, у якому перебували двоє поліцейських та військовослужбовці Галицько-Франківського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У цей момент вони виконували службові обов'язки з інформування населення. Побачивши автомобіль, жінка дістала травматичний пістолет і почала завдавати ударів ним по склу транспортного засобу.

Коли мікроавтобус почав рух, вона здійснила постріл у бік авто. Внаслідок інциденту обставини події стали підставою для відкриття кримінального провадження. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова жінці повідомили про підозру у хуліганстві, кваліфікованому за частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України.

Розслідування у цій справі проводять слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Нагадаємо, нещодавно в Житомирській області сталася стрілянина між працівниками ТЦК та цивільним

Також у січні в Львівській області відбулася стрілянина, де чоловік вистрілив у машину та втік з місця події.

Львів стрілянина поліція ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
