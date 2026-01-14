Відео
Львів Стрілянина по авто у Львові — свідки розкрили деталі

Стрілянина по авто у Львові — свідки розкрили деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 19:06
Стрілянина на Львівщині - нові деталі
Місце стрілянини. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині сталася стрілянина по автомобілю ТЦК. За інформацією свідків, водій Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця події.

Про це очевидці інциденту розповіли журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Читайте також:

Стрілянина на Львівщині

Одна зі свідків, яка перебувала неподалік, розповіла, що чула постріли, проте вони звучали приглушено.

"Я б і не звернула увагу, що хтось стріляв", — зазначила вона.

Жінка додала, що не змогла розпізнати нападника, оскільки була повернута спиною до події.

Нагадаємо, що на Львівщині невідомий відкрив вогонь у бік автомобіля групи оповіщення ТЦК. Після інциденту правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію для встановлення всіх обставин події та особи стрільця.

А до цього у Дніпрі чоловік напав на працівників ТЦК.

Львів стрілянина Львівська область жінки ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
