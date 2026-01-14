Стрілянина на Львівщині - нові деталі

Стрілянина по авто у Львові — свідки розкрили деталі
На Львівщині сталася стрілянина по автомобілю ТЦК. За інформацією свідків, водій Volkswagen Passat кілька разів вистрілив у Volkswagen Transporter, після чого поїхав з місця події.
Про це очевидці інциденту розповіли журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.
Стрілянина на Львівщині
Одна зі свідків, яка перебувала неподалік, розповіла, що чула постріли, проте вони звучали приглушено.
"Я б і не звернула увагу, що хтось стріляв", — зазначила вона.
Жінка додала, що не змогла розпізнати нападника, оскільки була повернута спиною до події.
Нагадаємо, що на Львівщині невідомий відкрив вогонь у бік автомобіля групи оповіщення ТЦК. Після інциденту правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію для встановлення всіх обставин події та особи стрільця.
А до цього у Дніпрі чоловік напав на працівників ТЦК.
