Стрельба на Львовщине - новые детали

Место стрельбы. Фото: Новини.LIVE

На Львовщине произошла стрельба по автомобилю ТЦК. По информации свидетелей, водитель Volkswagen Passat несколько раз выстрелил в Volkswagen Transporter, после чего уехал с места происшествия.

Об этом очевидцы инцидента рассказали журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Реклама

Читайте также:

Стрельба на Львовщине

Одна из свидетельниц, которая находилась неподалеку, рассказала, что слышала выстрелы, однако они звучали приглушенно.

"Я бы и не обратила внимание, что кто-то стрелял", — отметила она.

Женщина добавила, что не смогла распознать нападавшего, поскольку была повернута спиной к событию.

Напомним, что на Львовщине неизвестный открыл огонь в сторону автомобиля группы оповещения ТЦК. После инцидента правоохранители начали специальную полицейскую операцию для установления всех обстоятельств происшествия и личности стрелка.

А до этого в Днепре мужчина напал на работников ТЦК.