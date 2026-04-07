Во Львове цены на дизель продают уже по 92 гривны: расценки на АЗС

АЗС во Львове. Фото: Новости.LIVE

Львовские сети АЗС стабилизировали стоимость топлива после предыдущих колебаний. По состоянию на 7 апреля ОККО, WOG и UKRNAFTA, сохранили ценники на уровне прошлых суток.

Цены на АЗС во Львове 7 апреля на все виды топлива

На автозаправочных станциях Львовской области пока стабильные цены, ведущие сети решили не корректировать стоимость топлива, и оставили в основном тарифы, установленные накануне.

Цены во Львове на популярных АЗС 7 апреля.

В частности, в сети WOG цена бензина А-95 держится на отметке 77 грн, а премиальный А-95+ стоит 80 грн. Аналогичная стабильность наблюдается и в сети ОККО, где литр А-95 Евро стоит 76,90 грн, а дизельное топливо — 92,00 грн.

Государственный оператор UKRNAFTA также не менял прайсы: бензин марки А-95 здесь предлагают по 69,90 грн, а дизель остается одним из самых доступных в регионе — 87,90 грн за литр.

В сегменте сжиженного газа цены колеблются от 47,99 грн в сети БРСМ-Нафта до 49,99 грн на станциях WOG.

Впрочем, в среднем по всем другим АЗС во Львовской области подорожали все виды топлива. Неизменная стоимость пока есть только на бензин А-92, который стоит 66,90 грн за литр.

Цены на АЗС во Львовской области и динамика изменений за сутки.

В целом ситуация на АЗС Львовщины 7 апреля выглядит так:

WOG : А-95+ — 80,00 грн/л; А-95 — 77,00 грн/л; ДТ — 91,90 грн/л; газ — 49,99 грн/л.

: А-95+ — 80,00 грн/л; А-95 — 77,00 грн/л; ДТ — 91,90 грн/л; газ — 49,99 грн/л. ОККО : А-95+ — 79,90 грн/л; А-95 — 76,90 грн/л; ДТ — 92,00 грн/л; газ — 49,90 грн/л.

: А-95+ — 79,90 грн/л; А-95 — 76,90 грн/л; ДТ — 92,00 грн/л; газ — 49,90 грн/л. UKRNAFTA : А-95+ — 72,90 грн/л; А-95 — 69,90 грн/л; А-92 — 66,90 грн/л; ДТ — 87,90 грн/л; газ — 48,90 грн/л.

: А-95+ — 72,90 грн/л; А-95 — 69,90 грн/л; А-92 — 66,90 грн/л; ДТ — 87,90 грн/л; газ — 48,90 грн/л. SOCAR : А-95+ — 79,99 грн/л; А-95 — 76,99 грн/л; ДТ — 91,99 грн/л; газ — 49,98 грн/л.

: А-95+ — 79,99 грн/л; А-95 — 76,99 грн/л; ДТ — 91,99 грн/л; газ — 49,98 грн/л. UPG : А-95+ — 76,40 грн/л; А-95 — 73,40 грн/л; ДТ — 90,90 грн/л; газ — 49,00 грн/л.

: А-95+ — 76,40 грн/л; А-95 — 73,40 грн/л; ДТ — 90,90 грн/л; газ — 49,00 грн/л. AMIC : А-95+ — 73,99 грн/л; А-95 — 70,99 грн/л; ДТ — 90,99 грн/л; газ — 48,49 грн/л.

: А-95+ — 73,99 грн/л; А-95 — 70,99 грн/л; ДТ — 90,99 грн/л; газ — 48,49 грн/л. БРСМ-Нафта : А-95 — 69,99 грн/л; ДТ — 87,99 грн/л; газ — 47,99 грн/л.

: А-95 — 69,99 грн/л; ДТ — 87,99 грн/л; газ — 47,99 грн/л. Chipo : А-95 — 75,90 грн/л; ДТ — 90,80 грн/л; газ — 48,90 грн/л.

: А-95 — 75,90 грн/л; ДТ — 90,80 грн/л; газ — 48,90 грн/л. Маркет: А-95 — 70,99 грн/л; ДТ — 89,99 грн/л.

