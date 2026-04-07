У Львові ціни на дизель продають уже по 92 гривні: розцінки на АЗС

У Львові дизель продають уже по 92 гривні: розцінки на АЗС

У Львові дизель продають уже по 92 гривні: розцінки на АЗС

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:57
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львівські мережі АЗС стабілізували вартість пального після попередніх коливань. Станом на 7 квітня ОККО, WOG та UKRNAFTA, зберегли цінники на рівні минулої доби.

Ціни на АЗС у Львові 7 квітня на всі види пального

На автозаправних станціях Львівської області наразі стабільні ціни, провідні мережі вирішили не коригувати вартість пального, і залишили здебільшого тарифи, встановлені напередодні.

Ціни на заправках у Львові 7 квітня
Ціни у Львові на популярних АЗС 7 квітня. Фото: скриншот

Зокрема, у мережі WOG ціна бензину А-95 тримається на позначці 77 грн, а преміальний А-95+ коштує 80 грн. Аналогічна стабільність спостерігається і в мережі ОККО, де літр А-95 Євро вартує 76,90 грн, а дизельне пальне — 92,00 грн.

Державний оператор UKRNAFTA також не змінював прайси: бензин марки А-95 тут пропонують по 69,90 грн, а дизель залишається одним із найдоступніших у регіоні — 87,90 грн за літр.

У сегменті скрапленого газу ціни коливаються від 47,99 грн у мережі БРСМ-Нафта до 49,99 грн на станціях WOG.

Втім, в середньому по всіх інших АЗС у Львівській області подорожчали усі види палива. Незмінна вартість наразі є лише на бензин А-92, який коштує 66,90 грн за літр. 

Ціни на АЗС у Львівській області та динаміка змін за добу. Фото: скриншот

Загалом ситуація на АЗС Львівщини 7 квітня виглядає так:

  • WOG: А-95+ — 80,00 грн/л; А-95 — 77,00 грн/л; ДП — 91,90 грн/л; газ — 49,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 79,90 грн/л; А-95 — 76,90 грн/л; ДП — 92,00 грн/л; газ — 49,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 72,90 грн/л; А-95 — 69,90 грн/л; А-92 — 66,90 грн/л; ДП — 87,90 грн/л; газ — 48,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 79,99 грн/л; А-95 — 76,99 грн/л; ДП — 91,99 грн/л; газ — 49,98 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 76,40 грн/л; А-95 — 73,40 грн/л; ДП — 90,90 грн/л; газ — 49,00 грн/л.
  • AMIC: А-95+ — 73,99 грн/л; А-95 — 70,99 грн/л; ДП — 90,99 грн/л; газ — 48,49 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 69,99 грн/л; ДП — 87,99 грн/л; газ — 47,99 грн/л.
  • Chipo: А-95 — 75,90 грн/л; ДП — 90,80 грн/л; газ — 48,90 грн/л.
  • Маркет: А-95 — 70,99 грн/л; ДП — 89,99 грн/л.

Раніше журналісти Новини.LIVE дослідили, як у Львові на ринку змінилися ціни на популярні продукти перед Великоднем. Порівняно із супермаркетом, цінники дуже відрізняються.

Також у Львові на полицях супермаркетів змінилися ціни на крупи та борошно. Попри різкі стрибання цін, дефіциту на продукти немає.

ціни на паливо Львів АЗС пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
