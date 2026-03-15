Во Львове удерживается рекордная цена на бензин и автогаз
Во Львове и области удерживается высокая стоимость на бензин, дизельное топливо и автогаз. В частности, за А-95+ в среднем придется заплатить 72,80 грн за литр, а за A-92 — 65,98 грн.
Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо во Львове в воскресенье, 15 марта.
Цены на топливо во Львове 15 марта
Средние цены на топливо сегодня такие:
- А-95+ — 72,80 грн;
- А-95 — 69,30 грн;
- А-92 — 65,99 грн;
- ДТ — 75,80 грн;
- Автогаз — 43,02 грн.
Таким образом, самым дорогим остается дизельное топливо и бензин А-95+. Кроме того, выросла цена на автогаз.
В то же время стоимость может отличаться на АЗС. В частности, на ОККО цены следующие:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДТ — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,99 грн.
А на UPG установлены следующие цены:
- А-95+ — 71,90 грн;
- А-95 — 68,90 грн;
- ДТ — 75,40 грн;
- Автогаз — 43,40 грн.
Недавно финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что цены на топливо в Украине могут достичь до 100 гривен. По его словам, это может произойти, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся.
В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что цену топлива в Украине пока сложно предсказать.
Ранее директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в дискуссии о ценах на топливо фактически не вспоминают об интересах водителей и потребителей.
