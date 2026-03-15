Главная Львов Во Львове удерживается рекордная цена на бензин и автогаз

Дата публикации 15 марта 2026 16:27
Цены на топливо. Фото: Новини.LIVE

Во Львове и области удерживается высокая стоимость на бензин, дизельное топливо и автогаз. В частности, за А-95+ в среднем придется заплатить 72,80 грн за литр, а за A-92 — 65,98 грн.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо во Львове в воскресенье, 15 марта.

Цены на топливо во Львове 15 марта

Средние цены на топливо сегодня такие:

  • А-95+ — 72,80 грн;
  • А-95 — 69,30 грн;
  • А-92 — 65,99 грн;
  • ДТ — 75,80 грн;
  • Автогаз — 43,02 грн.

Таким образом, самым дорогим остается дизельное топливо и бензин А-95+. Кроме того, выросла цена на автогаз.

В то же время стоимость может отличаться на АЗС. В частности, на ОККО цены следующие:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДТ — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

А на UPG установлены следующие цены:

  • А-95+ — 71,90 грн;
  • А-95 — 68,90 грн;
  • ДТ — 75,40 грн;
  • Автогаз — 43,40 грн.
Ціни на паливо у Львові 15 березня 2026 року
Цены на топливо во Львове 15 марта. Фото: AutoRia

Недавно финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил, что цены на топливо в Украине могут достичь до 100 гривен. По его словам, это может произойти, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся.

В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что цену топлива в Украине пока сложно предсказать.

Ранее директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко отметил, что в дискуссии о ценах на топливо фактически не вспоминают об интересах водителей и потребителей.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
