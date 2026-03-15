Головна Львів У Львові утримується рекордна ціна на бензин та автогаз

У Львові утримується рекордна ціна на бензин та автогаз

Дата публікації: 15 березня 2026 16:27
У Львові утримується рекордна ціна на бензин та автогаз
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

У Львові та області утримується висока вартість на бензин, дизельне пальне та автогаз. Зокрема, за А-95+ в середньому доведеться заплатити 72,80 грн за літр, а за A-92 — 65,98 грн.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Львові у неділю, 15 березня.

Ціни на пальне у Львові 15 березня

Середні ціни на пальне сьогодні такі:

  • А-95+ — 72,80 грн;
  • А-95 — 69,30 грн;
  • А-92 — 65,99 грн;
  • ДП — 75,80 грн;
  • Автогаз — 43,02 грн.

Таким чином, найдорожчим залишається дизельне пальне та бензин А-95+. Крім того, зросла ціна на автогаз.

Водночас вартість може відрізнятися на АЗС. Зокрема, на ОККО ціни такі:

  • А-95+ — 73,98 грн;
  • А-95 — 70,98 грн;
  • ДП — 77,98 грн;
  • Автогаз — 44,99 грн.

А на UPG встановлені такі ціни:

  • А-95+ — 71,90 грн;
  • А-95 — 68,90 грн;
  • ДП — 75,40 грн;
  • Автогаз — 43,40 грн.
Ціни на паливо у Львові 15 березня 2026 року
Ціни на пальне у Львові 15 березня. Фото: AutoRia

Нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив, що ціни на пальне в Україні можуть сягнути до 100 гривень. За його словами, це може відбутися, якщо бойові дії на Близькому Сході продовжаться.

Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн наголосив, що ціну палива в Україні наразі складне передбачити.

Раніше директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що в дискусії про ціни на пальне фактично не згадують про інтереси водіїв і споживачів.

ціни на паливо Львів бензин паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
