У Львові утримується рекордна ціна на бензин та автогаз
У Львові та області утримується висока вартість на бензин, дизельне пальне та автогаз. Зокрема, за А-95+ в середньому доведеться заплатити 72,80 грн за літр, а за A-92 — 65,98 грн.
Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне у Львові у неділю, 15 березня.
Ціни на пальне у Львові 15 березня
Середні ціни на пальне сьогодні такі:
- А-95+ — 72,80 грн;
- А-95 — 69,30 грн;
- А-92 — 65,99 грн;
- ДП — 75,80 грн;
- Автогаз — 43,02 грн.
Таким чином, найдорожчим залишається дизельне пальне та бензин А-95+. Крім того, зросла ціна на автогаз.
Водночас вартість може відрізнятися на АЗС. Зокрема, на ОККО ціни такі:
- А-95+ — 73,98 грн;
- А-95 — 70,98 грн;
- ДП — 77,98 грн;
- Автогаз — 44,99 грн.
А на UPG встановлені такі ціни:
- А-95+ — 71,90 грн;
- А-95 — 68,90 грн;
- ДП — 75,40 грн;
- Автогаз — 43,40 грн.
Нещодавно фінансовий аналітик Олексій Кущ повідомив, що ціни на пальне в Україні можуть сягнути до 100 гривень. За його словами, це може відбутися, якщо бойові дії на Близькому Сході продовжаться.
Водночас директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн наголосив, що ціну палива в Україні наразі складне передбачити.
Раніше директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що в дискусії про ціни на пальне фактично не згадують про інтереси водіїв і споживачів.
