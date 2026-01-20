Прогноз погоды на Львовщине 20 января - морозы и туман

Львов. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 20 января синоптики прогнозируют днем теплую погоду. Они предупреждают о тумане на Львовщине, а также о гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Львовский Укргидрометцентр.

Погода на Львовщине 20 января

По прогнозу синоптиков, по Львовской области погоду будет определять северная периферия антициклона с центром над Болгарией.

Сообщение Укргидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

"По Львовской области: Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 3 - 8 м/с. Температура ночью -13...-18 °С мороза, днем от -4 °С мороза до +1 °С тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

По городу Львову температура ночью -13...-15 °С мороза, а днем -0...-2 °С мороза.

Напомним, что в понедельник, 20 января, в Украине будет холодная зимняя погода без существенных осадков. В большинстве регионов прогнозируют морозы.

Ранее мы также информировали, что Укргидрометцентр предусматривает ослабление холодов после 22 января. Но снежная погода может быть на Западе и Юго-Востоке Украины.