Головна Львів У Львові посилиться мороз завтра — наскільки впаде температура

У Львові посилиться мороз завтра — наскільки впаде температура

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 00:00
Прогноз погоди на Львівщині 20 січня - морози й туман
Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові 20 січня синоптики прогнозують вдень теплу погоду. Вони попереджають про туман на Львівщині, а також про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Львівський Укргідрометцентр. 

Читайте також:

Погода на Львівщині 20 січня

За прогнозом синоптиків, по Львівській області погоду визначатиме північна периферія антициклону з центром над Болгарією.

У Львові посилиться мороз завтра — наскільки впаде температура - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"По Львівській області: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі -13...-18 °С морозу, вдень від -4 °С морозу до +1 °С тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

По місту Львову температура вночі -13...-15 °С морозу, а вдень -0...-2 °С морозу.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, в Україні буде холодна зимова погода без істотних опадів. У більшості регіонів прогнозують морози.

Раніше ми також інформували, що Укргідрометцентр передбачає послаблення холодів після 22 січня. Але сніжна погода може бути на Заході та Південному Сході України. 

погода Львів Львівська область прогноз погоди погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
