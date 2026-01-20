Прогноз погоди на Львівщині 20 січня - морози й туман

Львів. Фото: Новини.LIVE

У Львові 20 січня синоптики прогнозують вдень теплу погоду. Вони попереджають про туман на Львівщині, а також про ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє Львівський Укргідрометцентр.

Погода на Львівщині 20 січня

За прогнозом синоптиків, по Львівській області погоду визначатиме північна периферія антициклону з центром над Болгарією.

Допис Укргідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

"По Львівській області: Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі -13...-18 °С морозу, вдень від -4 °С морозу до +1 °С тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

По місту Львову температура вночі -13...-15 °С морозу, а вдень -0...-2 °С морозу.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, в Україні буде холодна зимова погода без істотних опадів. У більшості регіонів прогнозують морози.

Раніше ми також інформували, що Укргідрометцентр передбачає послаблення холодів після 22 січня. Але сніжна погода може бути на Заході та Південному Сході України.