Во Львове устанавливают новогоднюю елку — когда будет открытие

Во Львове устанавливают новогоднюю елку — когда будет открытие

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 14:51
Во Львове готовят к открытию главную елку — где взяли дерево
Установка елки во Львове возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова днем, 2 декабря, начали установку главной новогодней елки города, которую традиционно размещают возле оперного театра, где уже идут монтажные работы. Нынешнее праздничное дерево Львов получил в подарок от семьи Пашечко из Сокольников, проживающих недалеко от областного центра.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Когда будет открытие новогодней елки во Львове

Известно, что львовская новогодняя елка почти всю свою жизнь росла в семейном дворе. Семья Пашечко посадила ее еще в 2007 году - тогда это было небольшое деревце в горшке, которое купили для новогодней атмосферы в квартире.

Весной его пересадили во двор, где, как вспоминает Любовь Пашечко, за 18 лет дерево выросло до почти 14 метров и стало частью семейной истории.

Львів ялинка
Установка новогодней елки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Теперь семья надеется, что любимая елка станет украшением всего города и будет дарить праздничное настроение львовянам и гостям.

В этом году Львов получил еще более 15 предложений от жителей, которые хотели передать свое дерево для главной елки города. В итоге выбрали именно елку семьи Пашечко.

Торжественное открытие центральной елки запланировано на 5 декабря — традиционно накануне Дня святого Николая, когда в городе стартует зимний праздничный сезон.

Напомним, украшать к зимним праздникам начали и Киев — там уже установили главную новогоднюю елку страны. А в Одессе в этом году решили изменить локацию, где установят новогоднюю елку.

Также читайте на Новини.LIVE, в какие даты лучше поставить новогоднюю елку дома, чтобы она принесла удачу и счастье в 2026 году.

праздники Львов новогодняя елка День Святого Николая Новый год 2025
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
