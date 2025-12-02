Во Львове готовят к открытию главную елку — где взяли дерево

Установка елки во Львове возле оперного театра. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова днем, 2 декабря, начали установку главной новогодней елки города, которую традиционно размещают возле оперного театра, где уже идут монтажные работы. Нынешнее праздничное дерево Львов получил в подарок от семьи Пашечко из Сокольников, проживающих недалеко от областного центра.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Известно, что львовская новогодняя елка почти всю свою жизнь росла в семейном дворе. Семья Пашечко посадила ее еще в 2007 году - тогда это было небольшое деревце в горшке, которое купили для новогодней атмосферы в квартире.

Весной его пересадили во двор, где, как вспоминает Любовь Пашечко, за 18 лет дерево выросло до почти 14 метров и стало частью семейной истории.

Установка новогодней елки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Теперь семья надеется, что любимая елка станет украшением всего города и будет дарить праздничное настроение львовянам и гостям.

В этом году Львов получил еще более 15 предложений от жителей, которые хотели передать свое дерево для главной елки города. В итоге выбрали именно елку семьи Пашечко.

Торжественное открытие центральной елки запланировано на 5 декабря — традиционно накануне Дня святого Николая, когда в городе стартует зимний праздничный сезон.

Напомним, украшать к зимним праздникам начали и Киев — там уже установили главную новогоднюю елку страны. А в Одессе в этом году решили изменить локацию, где установят новогоднюю елку.

Также читайте на Новини.LIVE, в какие даты лучше поставить новогоднюю елку дома, чтобы она принесла удачу и счастье в 2026 году.