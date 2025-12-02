У Львові готують до відкриття головну ялинку — де взяли дерево

Встановлення ялинки у Львові біля оперного театру. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У центрі Львова вдень, 2 грудня, розпочали встановлення головної новорічної ялинки міста, яку традиційно розміщують біля оперного театру, де вже тривають монтажні роботи. Цьогорічне святкове дерево Львів отримав в подарунок від родини Пашечко із Сокільників, що проживають неподалік обласного центру.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Коли буде відкриття новорічної ялинки у Львові

Відомо, що львівська новорічна ялинка майже все своє життя росла у сімейному дворі. Родина Пашечко посадила її ще у 2007 році — тоді це було невелике деревце у горщику, яке купили для новорічної атмосфери в квартирі.

Навесні його пересадили на подвір’я, де, як згадує Любов Пашечко, за 18 років дерево виросло до майже 14 метрів і стало частиною сімейної історії.

Встановлення новорічної ялинки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Тепер родина сподівається, що улюблена ялинка стане окрасою всього міста і даруватиме святковий настрій львів’янам та гостям.

Цьогоріч Львів отримав іще понад 15 пропозицій від мешканців, які хотіли передати своє дерево для головної ялинки міста. У підсумку обрали саме ялинку родини Пашечко.

Урочисте відкриття центральної ялинки заплановане на 5 грудня — традиційно напередодні Дня святого Миколая, коли у місті стартує зимовий святковий сезон.

Нагадаємо, прикрашати до зимових свят почали й Київ — там уже встановили головну новорічну ялинку країни. А в Одесі цьогоріч вирішили змінити локацію, де встановлять новорічну ялинку.

Також читайте на Новини.LIVE, у які дати краще поставити новорічну ялинку вдома, щоб вона принесла удачу та щастя у 2026 році.