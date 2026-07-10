Во Львове в автомобиле обнаружили тело мужчины: обстоятельства смерти

Автомобиль, в котором обнаружили тело погибшего мужчины. Фото: Нацполиция

Во Львове в салоне автомобиля обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Погибшим оказался местный житель 1988 года рождения. Предварительно правоохранители рассматривают версию самоубийства, расследование продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление полиции Львовской области в пятницу, 10 июля.

Во Львове в автомобиле нашли тело мертвого мужчины

Трагедия произошла в пятницу, 10 июля, около 17:50 на улице Янева во Львове. В салоне автомобиля Mini Cooper правоохранители обнаружили тело местного жителя 1988 года рождения с огнестрельным ранением.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и другие профильные службы полиции. Правоохранители провели первоочередные следственные действия и продолжают устанавливать все обстоятельства смерти мужчины.

По предварительным данным, следователи рассматривают версию самоубийства. Окончательные выводы относительно причин смерти будут сделаны после завершения расследования и проведения необходимых экспертиз.

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Как ранее сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко, оружие было официально зарегистрировано на имя погибшего.

Скриншот сообщения полиции Львовской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 10 июля 2026 года во Львове правоохранители задержали еще троих участников столкновений с военнослужащими ТЦК в Сиховском районе. По данным следствия, двое из них подстрекали толпу и участвовали в повреждении и опрокидывании служебного автомобиля, еще одного подозревают в нападении на военнослужащего. Всем готовятся уведомления о подозрении, а также ходатайства об избрании мер пресечения.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал столкновения между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК во Львове "очень плохой историей". Глава государства призвал Министерство обороны выполнить ранее озвученные обязательства относительно работы ТЦК.