Во Львове внезапно скончалась художница Дарья Алешкина

Дарья Алешкина. Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В субботу, 15 августа, во Львове внезапно скончалась талантливая художница Дарья Алешкина. Ее работы были известны как в Украине, так и за рубежом.

О смерти скульпторки сообщил её супруг Гордий Старух в Instagram, передаёт Новини.LIVE.

Внезапная смерть Дарьи Алешкиной

"Сегодня моя любящая жена, мать троих моих детей, художница мирового уровня внезапно ушла из жизни. О церемонии прощания и похоронах сообщу позже", — написал Гордий Старух.

На смерть Дарьи Алешкиной отреагировал также глава Львовской ОВА Максим Козицкий. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования мужу художницы, ее детям, родителям, друзьям и поклонникам. Чиновник подчеркнул, что работы Алешкиной известны далеко за пределами Украины.

"Львовская область и вся наша страна потеряли чрезвычайно талантливую художницу, которая в своем творчестве сочетала украинские традиции с современным искусством. Ее вытынанки известны далеко за пределами Украины. В них оживает наша культура, память, символы и красота, которую Дария умела увидеть и передать другим. Ее работы помогают людям в разных странах открывать для себя богатство нашей культуры", — говорится в сообщении.

Отметим, что Дария Алешкина родилась в Киеве и получила образование во Львовской национальной академии искусств. В своем творчестве она работала со скульптурой, вытынанкой и графикой.

С 2010 года художница представляла Украину за рубежом, создавая монументальные вытынанки. Ее работы демонстрировались в Польше, Германии, Франции, Бельгии, США, Канаде и других странах.

Вытинанки Дарьи Алешкиной украшали штаб-квартиру ООН в Швейцарии. Кроме того, художница сотрудничала с известными брендами, в частности с Cartier, а также с французской дизайнеркой Issabel Daëron.

Посты Старуха и Козицкого. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад в Ладыжине Винницкой области в возрасте 90 лет скончалась Валентина Соловеевна. Как известно, она была праправнучкой Тараса Шевченко.

Также мы писали, что 8 августа в Киеве состоялось прощание с Алексеем Юковым, который был руководителем поисковой группы «Плацдарм» и погиб 5 августа.