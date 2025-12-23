Видео
Главная Львов Во Львове впервые с начала войны открыли рождественскую ярмарку

Во Львове впервые с начала войны открыли рождественскую ярмарку

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 03:00
Рождественскую ярмарку во Львове открыли впервые с начала войны
Мужчина на площади Рынок во Львове. Фото: Новости.LIVE

Во Львове на площади Рынок впервые с начала полномасштабной войны была открыта рождественская ярмарка. Она будет работать до 4 января и будет иметь определенную цель.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

С какой целью во Львове открыли рождественское направление

В комментарии журналистке руководитель отдела продвижения Львовского горсовета Ольга Муль рассказала, что главная цель ярмарки — собрать средства на нужды украинских пограничников.

"Здесь представлено всего 20 домиков. Ярмарка будет работать до 4 января. Это очень уменьшенный формат с акцентом на локальную кухню, на локальный бизнес. Есть у нас несколько предпринимателей-ветеранов, которые продают свою сувенирную продукцию, в частности. Также эта ярмарка имеет одну цель — это собрать средства для пограничников. Предприниматели присоединятся, также просим участвовать всех гостей ярмарки, туристов и просто горожан, которые посетят площадь рынок в этот период", — сказала Ольга Муль.

На площі Ринок у Львові вперше з початку війни відкрили різдвяний ярмарок
Рождественская ярмарка на площади Рынок во Львове. Фото: Новости.LIVE

Кроме того, пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда уточнила, что деньги пойдут также на закупку РЭБов и БпЛА для боевой комендатуры ГПСУ "Шквал", которая прошла бои на Киевщине, Донетчине, Луганщине и на других участках фронта.

Різдвяний ярмарок у Львові працюватиме до 4 січня
Люди едят возле рождественской ярмарки на площади Рынок во Львове. Фото: Новости.LIVE

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
