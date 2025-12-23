Різдвяний ярмарок у Львові відкрили вперше з початку війни

Чоловік на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові на площі Ринок вперше з початку повномасштабної війни було відкрито різдвяний ярмарок. Він працюватиме до 4 січня і матиме певну мету.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У коментарі журналістці керівниця відділу промоції Львівської міськради Ольга Муль розповіла, що головна мета ярмарку — зібрати кошти на потреби українських прикордонників.

"Тут представлено лише 20 будиночків. Ярмарок буде працювати до 4 січня. Це дуже зменшений формат з акцентом на локальну кухню, на локальний бізнес. Є в нас декілька підприємців-ветеранів, які продають свою сувенірну продукцію, зокрема. Також цей ярмарок має одну мету - це зібрати кошти для прикордонників. Підприємці долучаться, також просимо долучатися усіх гостей ярмарку, туристів та просто містян, які завітають на площі ринок в цей період", — сказала Ольга Муль.

Різдвяний ярмарок на площі Ринок у Льові. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда уточнила, що гроші підуть також на закупівлю РЕБів та БпЛА для бойової комендатури ДПСУ "Шквал", яка пройшла бої на Київщині, Донеччині, Луганщині та на інших ділянках фронту.

Люди їдять біля різдвяного ярмарку на площі Ринок у Льові. Фото: Новини.LIVE

