Во Львове врачи ВСУ провели тренинг для хирургов НАТО — детали
Во Львове состоялся практический тренинг для хирургов стран НАТО. Куратором курса стал главный хирург Вооруженных сил Украины.
Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Во Львове состоялся тренинг для хирургов стран НАТО — что известно
Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого состоялся первый сертифицированный практический тренинг ASSET. Это международный учебный курс для хирургов стран НАТО.
Программа направлена на отработку быстрого и безопасного доступа к источнику кровотечения и поврежденных органов в критических условиях, когда от решений врача зависят минуты.
Куратором курса стал главный хирург Вооруженных сил Украины Константин Гуменюк. К обучению также присоединились военные хирурги: полковник медицинской службы Ростислав Гибало, ведущий хирург НВМКЦ ГВКГ, и полковник медицинской службы Григорий Прохоренко, ведущий хирург ВМКЦ Западного региона.
По словам проректора университета Натальи Матолинец, идея проведения курса вынашивалась несколько лет, ведь в условиях войны навыки оказания помощи при боевой травме критически необходимы для врачей разных специальностей.
Обучение проходило в условиях, максимально приближенных к реалиям современной войны. В виварии медики работали с биологическим материалом, что позволило отработать действия при пулевых, минно-взрывных ранениях и травмах, вызванных ударами дронов.
Как отметил Константин Гуменюк, во время тренинга отрабатывали ликвидацию повреждений, которые сегодня являются самыми распространенными на поле боя.
Тренинг ASSET во Львове сосредоточен на принципах Damage Control Surgery — быстрых и взвешенных хирургических решениях в случаях критических ранений.
