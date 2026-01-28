Видео
Главная Львов Во Львове врачи ВСУ провели тренинг для хирургов НАТО — детали

Во Львове врачи ВСУ провели тренинг для хирургов НАТО — детали

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 22:29
Во Львове состоялся тренинг для хирургов стран НАТО
Украинские врачи проводят практический тренинг для хирургов стран НАТО. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове состоялся практический тренинг для хирургов стран НАТО. Куратором курса стал главный хирург Вооруженных сил Украины.

Об этом с места события информирует журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:
У Львові відбувся тренінг для хірургів країн НАТО
Тренинг для хирургов стран НАТО во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове состоялся тренинг для хирургов стран НАТО — что известно

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого состоялся первый сертифицированный практический тренинг ASSET. Это международный учебный курс для хирургов стран НАТО.

Программа направлена на отработку быстрого и безопасного доступа к источнику кровотечения и поврежденных органов в критических условиях, когда от решений врача зависят минуты.

У Львові відбувся тренінг для хірургів країн НАТО
Во Львове состоялся тренинг для стран НАТО. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Куратором курса стал главный хирург Вооруженных сил Украины Константин Гуменюк. К обучению также присоединились военные хирурги: полковник медицинской службы Ростислав Гибало, ведущий хирург НВМКЦ ГВКГ, и полковник медицинской службы Григорий Прохоренко, ведущий хирург ВМКЦ Западного региона.

По словам проректора университета Натальи Матолинец, идея проведения курса вынашивалась несколько лет, ведь в условиях войны навыки оказания помощи при боевой травме критически необходимы для врачей разных специальностей.

Обучение проходило в условиях, максимально приближенных к реалиям современной войны. В виварии медики работали с биологическим материалом, что позволило отработать действия при пулевых, минно-взрывных ранениях и травмах, вызванных ударами дронов.

У Львові відбувся тренінг для хірургів країн НАТО
Практический тренинг ASSET для стран НАТО во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Как отметил Константин Гуменюк, во время тренинга отрабатывали ликвидацию повреждений, которые сегодня являются самыми распространенными на поле боя.

Тренинг ASSET во Львове сосредоточен на принципах Damage Control Surgery — быстрых и взвешенных хирургических решениях в случаях критических ранений.

Напомним, что с начала 2026 года в Украине стартует новая программа бесплатных медицинских обследований для людей в возрасте от 40 лет.

Также мы сообщали, что премьер Юлия Свириденко анонсировала военную подготовку для студентов-медиков.

НАТО Львов учеба медики врачи военный медик
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
