Українські лікарі проводять практичний тренінг для хірургів країн НАТО. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбувся практичний тренінг для хірургів країн НАТО. Куратором курсу став головний хірург Збройних сил України.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Тренінг для хірургів країн НАТО у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбувся тренінг для хірургів країн НАТО — що відомо

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відбувся перший сертифікований практичний тренінг ASSET. Це міжнародний навчальний курс для хірургів країн НАТО.

Програма спрямована на відпрацювання швидкого та безпечного доступу до джерела кровотечі й ушкоджених органів у критичних умовах, коли від рішень лікаря залежать хвилини.

У Львові відбувся тренінг для країн НАТО. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Куратором курсу став головний хірург Збройних сил України Костянтин Гуменюк. До навчання також долучилися військові хірурги: полковник медичної служби Ростислав Гибало, провідний хірург НВМКЦ ГВКГ, та полковник медичної служби Григорій Прохоренко, провідний хірург ВМКЦ Західного регіону.

За словами проректорки університету Наталії Матолінець, ідея проведення курсу виношувалася кілька років, адже в умовах війни навички надання допомоги при бойовій травмі є критично необхідними для лікарів різних спеціальностей.

Навчання проходило в умовах, максимально наближених до реалій сучасної війни. У віварії медики працювали з біологічним матеріалом, що дозволило відпрацювати дії при кульових, мінно-вибухових пораненнях та травмах, спричинених ударами дронів.

Практичний тренінг ASSET для країн НАТО у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Як зазначив Костянтин Гуменюк, під час тренінгу відпрацьовували ліквідацію ушкоджень, які сьогодні є найпоширенішими на полі бою.

Тренінг ASSET у Львові зосереджений на принципах Damage Control Surgery — швидких і зважених хірургічних рішеннях у випадках критичних поранень.

Нагадаємо, що із початку 2026 року в Україні стартує нова програма безплатних медичних обстежень для людей віком від 40 років.

Також ми повідомляли, що прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала військову підготовку для студентів-медиків.