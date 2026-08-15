Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире

Тушение пожара во Львове. Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Во Львове ночью 15 августа произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Варшавской. Причиной возгорания стала аккумуляторная батарея. Из-за сильного задымления и разрушения смежной стены спасателям пришлось эвакуировать шестерых человек, в том числе двух детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Спасатели спасли шестерых человек

Сообщение о взрыве в квартире поступило в Службу спасения "101" в 00:42. Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже валил густой черный дым, а мужчина звал на помощь.

Дверь квартиры была закрыта, поэтому спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли мужчине выбраться из квартиры. Его передали медикам для осмотра.

Спасение пострадавших людей. Фото: ДСНС Львовской области

Во время пожара также была разрушена смежная стена между квартирами. Из-за этого в соседней квартире оказались заблокированные люди. Спасатели попали в квартиру по лестнице, изнутри открыли дверь и вывели на свежий воздух двух взрослых и двух детей.

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Еще из одной квартиры пожарные вместе с полицейскими эвакуировали женщину, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно покинуть помещение.

Всего спасатели спасли шестерых человек, в том числе двух детей. После осмотра медиками все они отказались от госпитализации.

Пожар удалось ликвидировать

В ходе разведки и тушения пожара спасатели установили, что горели аккумуляторная батарея и предметы домашнего обихода.

В 01:14 пожар был локализован, а уже в 01:17 полностью ликвидирован.

Последствия пожара во Львове. Фото: ДСНС Львовской области

К ликвидации возгорания были привлечены 14 спасателей и четыре единицы специальной техники. Также помогали шесть сотрудников и одна единица техники Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Обстоятельства взрыва и все последствия пожара устанавливаются.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 15 августа ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +28 °С, а осадков не прогнозируется. В то же время ночью будет прохладнее — около +14 °С.

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