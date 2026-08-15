Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире

Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 18:16
Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире
Тушение пожара во Львове. Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Во Львове ночью 15 августа произошел пожар в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома на улице Варшавской. Причиной возгорания стала аккумуляторная батарея. Из-за сильного задымления и разрушения смежной стены спасателям пришлось эвакуировать шестерых человек, в том числе двух детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Спасатели спасли шестерых человек

Сообщение о взрыве в квартире поступило в Службу спасения "101" в 00:42. Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже валил густой черный дым, а мужчина звал на помощь.

Дверь квартиры была закрыта, поэтому спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли мужчине выбраться из квартиры. Его передали медикам для осмотра.

Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире - фото 1
Спасение пострадавших людей. Фото: ДСНС Львовской области

Во время пожара также была разрушена смежная стена между квартирами. Из-за этого в соседней квартире оказались заблокированные люди. Спасатели попали в квартиру по лестнице, изнутри открыли дверь и вывели на свежий воздух двух взрослых и двух детей.

Читайте также:

Еще из одной квартиры пожарные вместе с полицейскими эвакуировали женщину, которая из-за сильного задымления не могла самостоятельно покинуть помещение.

Всего спасатели спасли шестерых человек, в том числе двух детей. После осмотра медиками все они отказались от госпитализации.

Пожар удалось ликвидировать

В ходе разведки и тушения пожара спасатели установили, что горели аккумуляторная батарея и предметы домашнего обихода.

В 01:14 пожар был локализован, а уже в 01:17 полностью ликвидирован.

Во Львове взрыв аккумулятора привел к пожару в квартире - фото 2
Последствия пожара во Львове. Фото: ДСНС Львовской области

К ликвидации возгорания были привлечены 14 спасателей и четыре единицы специальной техники. Также помогали шесть сотрудников и одна единица техники Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Обстоятельства взрыва и все последствия пожара устанавливаются.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 15 августа ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха днем поднимется до +28 °С, а осадков не прогнозируется. В то же время ночью будет прохладнее — около +14 °С.

Ранее Новини.LIVE писали, что львовские педагоги могут получать ежемесячные премии до 15 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены для работников учебных заведений города по результатам их работы.

Львов пожар взрыв спасатели ГСЧС
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации