Погода во Львове на 4 марта — как изменится температура

Погода во Львове и Львовской области 4 марта будет теплее, поскольку температура воздуха днем поднимется до +15 °С. Значительных осадков в регионе не ожидается.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове 4 марта

Синоптики рассказали, что завтра в регионе погоду будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Атлантикой и Скандинавией. Так, ожидается переменная облачность, но без существенных осадков.

Ночью и утром возможен туман и юго-западный ветер с порывами 3-8 м/с. Однако уже днем северо-западный ветер увеличится до 7-12 м/с.

Температура воздуха во Львовской области ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °С, в горах -2...-4 °С, а днем столбики термометров будут показывать +10...+15 °С. Во Львове ближайшей ночью ожидается 0...+2 °С, а днем температура "подпрыгнет" до +12...+14 °С.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет достигать примерно 75%, поэтому воздух будет достаточно комфортным.

Во Львове объявили І уровень опасности

Синоптики предупреждают, что 4 марта ночью и утром во Львове и Львовской области будет туман, который снизит видимость до 200-500 метров. Поэтому в регионе объявили І уровень опасности (желтый). Водителям и пешеходам следует быть осторожными на дорогах.

Отметим, в Харькове завтра ожидается дождь и мокрый снег. Кроме того, ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

В то же время синоптики прогнозируют в первую неделю весны преимущественно сухую и теплую погоду. Ожидаются температуры выше климатической нормы, особенно на западе страны.