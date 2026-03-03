Погода у Львові 4 березня — температура підніметься до +15 °С

Весняна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львові 4 березня тепла погода і температура повітря підніметься до +15 °С вдень. Однак вночі очікуються невеликі мінуси і можливий туман.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Львові 4 березня

Синоптики розповіли, що завтра в регіоні погоду визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Атлантикою та Скандинавією. Так, очікується мінлива хмарність, але без істотних опадів.

Вночі та вранці можливий туман та південно-західний вітер з поривами 3-8 м/с. Проте вже вдень північно-західний вітер збільшиться до 7-12 м/с.

Температура повітря у Львівській області вночі коливатиметься в межах 0...+5 °С, в горах -2...-4 °С, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +10...+15 °С. У Львові найближчої ночі очікується 0...+2 °С, а вдень температура "підстрибне" до +12...+14 °С.

Атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря сягатиме приблизно 75%, тож повітря буде достатньо комфортним.

У Львові оголосили І рівень небезпечності

Синоптики попереджають, що 4 березня вночі та вранці у Львові та Львівській області буде туман, який знизить видимість до 200-500 метрів. Через це в регіоні оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Водіям та пішоходам слід бути обережними на дорогах.

Зазначимо, у Харкові завтра очікується дощ і мокрий сніг. Окрім того, вночі та вранці на дорогах можлива ожеледиця.

Водночас синоптики прогнозують у перший тиждень весни переважну суху та теплу погоду. Очікуються температури вище кліматичної норми, особливо на заході країни.