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Главная Львов Во Львовской области ожидаются грозы и мокрый снег: прогноз погоды

Во Львовской области ожидаются грозы и мокрый снег: прогноз погоды

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14 октября 2026 17:31
Погода на Львовщине 15 октября: синоптики предупредили о грозах и мокром снеге
Мокрый снег. Иллюстративное фото: "Вечерний Киев"

Во Львовской области 15 октября прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди, а в горных районах возможен мокрый снег. Синоптики также предупреждают о местных грозах и усилении северо-западного ветра до 15–20 м/с, при этом температура воздуха днем составит от +8 до +13 °C, а в областном центре будет несколько прохладнее.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода во Львовской области 15 октября

По прогнозу синоптиков, в четверг на территории Львовской области ожидается переменчивая погода с осадками. Небо будет облачным с прояснениями, временами пройдут дожди, а в горах возможен мокрый снег.

Днем местами прогнозируют грозы. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7–12 м/с, однако в дневные часы его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 °C.

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Погода во Львове
Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность во Львовской области

По данным источника, 15 октября на большей части области прогнозируют низкий уровень пожарной опасности, соответствующий второму классу.

В отдельных районах сохранится высокий уровень пожарной опасности, соответствующий четвертому классу.

Высокий уровень угрозы ожидается в районах Мостиски и Бродов. На остальных представленных метеостанциях преобладает низкий уровень опасности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что во Львовской области разоблачили мошеннический кол-центр, который обманывал украинцев и граждан Евросоюза через сайты знакомств. Злоумышленники создавали фальшивые женские профили и отправляли потерпевшим вредоносные файлы для получения доступа к их банковским счетам.

Также Новини.LIVE писал, что 13 октября в селе Малехов во Львовской области упал сбитый российский беспилотник. В результате падения дрона повреждены частные дома и автомобили, пострадали три человека. Местные жители рассказали журналистам о разрушенных крышах, выбитых окнах и значительных повреждениях дворов.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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