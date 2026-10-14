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Головна Львів Львівщину накриють грози та мокрий сніг: прогноз погоди

Львівщину накриють грози та мокрий сніг: прогноз погоди

Ua ru
14 жовтня 2026 17:31
Погода на Львівщині 15 жовтня: синоптики попередили про грози та мокрий сніг
Мокрий сніг. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Львівській області 15 жовтня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощі, а в гірських районах можливий мокрий сніг. Синоптики також попереджають про місцеві грози та посилення північно-західного вітру до 15–20 м/с, водночас температура повітря вдень становитиме від +8 до +13 °C, а в обласному центрі буде дещо прохолодніше.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода во Львове
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Львівщині 15 жовтня

За прогнозом синоптиків, у четвер на території Львівської області очікується мінлива погода з опадами. Небо буде хмарним із проясненнями, часом проходитимуть дощі, а в горах можливий мокрий сніг.

Удень місцями прогнозують грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, проте в денні години його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +8...+13 °C.

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У Львові нічна температура становитиме +4...+6 °C, а вдень повітря прогріється до +9...+11 °C.

Погода во Львове
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека на Львівщині

За даними джерела, 15 жовтня на більшій частині області прогнозують низький рівень пожежної небезпеки, що відповідає другому класу.

В окремих районах зберігатиметься високий рівень пожежної небезпеки, що відповідає четвертому класу.

Високий рівень загрози очікується в районах Мостиська та Бродів. На решті представлених метеостанцій переважає низький рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на Львівщині викрили шахрайський кол-центр, який ошукував українців та громадян Євросоюзу через сайти знайомств. Зловмисники створювали фальшиві жіночі профілі та надсилали потерпілим шкідливі файли для отримання доступу до їхніх банківських рахунків.

Також Новини.LIVE писав, що 13 жовтня у селі Малехів на Львівщині впав підбитий російський безпілотник. Унаслідок падіння дрона пошкоджено приватні будинки та автомобілі, постраждали троє людей. Місцеві жителі розповіли журналістам про зруйновані дахи, вибиті вікна та значні пошкодження подвір'їв.

погода негода прогноз погоди погодні умови Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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