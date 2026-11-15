Во Львовской области ожидаются морозы: прогноз погоды на завтра
В понедельник, 16 ноября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью температура местами опустится до трех градусов мороза. Синоптики предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы, гололедице на отдельных участках дорог и небольшом дожде днем, что может осложнить ситуацию для водителей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды на 16 ноября
По данным синоптиков, во Львовской области в течение суток будет преобладать облачная погода с прояснениями.
В ночные часы существенных осадков не прогнозируют. В то же время днем местами возможен небольшой дождь.
Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °C до +2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+10 °C.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 7–12 м/с.
Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман. На отдельных участках автомобильных дорог прогнозируют гололедицу.
Во Львове ночная температура составит от -1 °C до +1 °C. В дневные часы воздух прогреется до +7…+9 °C.
Из-за возможного образования тумана и гололедицы водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно утром.
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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 13 ноября возле села Савчин Шептицкого района столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате аварии пострадали четыре человека, в частности оба водителя и двое пассажиров.
Также Новини.LIVE писал, что 12 ноября на трассе Шептицкий — Радехов произошло смертельное ДТП с участием Mercedes-Benz ML 350 и Audi Q5. 43-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.