Остановка общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 16 ноября, во Львове и Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью температура местами опустится до трех градусов мороза. Синоптики предупреждают о слабом тумане в ночные и утренние часы, гололедице на отдельных участках дорог и небольшом дожде днем, что может осложнить ситуацию для водителей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 16 ноября

По данным синоптиков, во Львовской области в течение суток будет преобладать облачная погода с прояснениями.

В ночные часы существенных осадков не прогнозируют. В то же время днем местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °C до +2 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +5…+10 °C.

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Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман. На отдельных участках автомобильных дорог прогнозируют гололедицу.

Во Львове ночная температура составит от -1 °C до +1 °C. В дневные часы воздух прогреется до +7…+9 °C.

Из-за возможного образования тумана и гололедицы водителям советуют быть внимательными на дорогах, особенно утром.

Последние новости Львова

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 13 ноября возле села Савчин Шептицкого района столкнулись автомобили Citroen C4 Picasso и Suzuki S-Cross. В результате аварии пострадали четыре человека, в частности оба водителя и двое пассажиров.

Также Новини.LIVE писал, что 12 ноября на трассе Шептицкий — Радехов произошло смертельное ДТП с участием Mercedes-Benz ML 350 и Audi Q5. 43-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.