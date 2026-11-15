Зупинка громадського транспорту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 16 листопада, у Львові та Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, а вночі температура місцями опуститься до трьох градусів морозу. Синоптики попереджають про слабкий туман у нічні та ранкові години, ожеледицю на окремих ділянках доріг і невеликий дощ удень, що може ускладнити ситуацію для водіїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 16 листопада

За даними синоптиків, у Львівській області протягом доби переважатиме хмарна погода з проясненнями.

У нічні години істотних опадів не прогнозують. Водночас удень місцями можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 °C до +2 °C. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+10 °C.

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Уночі та вранці місцями утворюватиметься слабкий туман. На окремих ділянках автомобільних доріг прогнозують ожеледицю.

У Львові нічна температура становитиме від -1 °C до +1 °C. У денні години повітря прогріється до +7…+9 °C.

Через можливе утворення туману та ожеледиці водіям радять бути уважними на дорогах, особливо вранці.

Останні новини Львова

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 13 листопада поблизу села Савчин Шептицького району зіткнулися автомобілі Citroen C4 Picasso та Suzuki S-Cross. Унаслідок аварії травмувалися четверо людей, зокрема обидва водії та двоє пасажирів.

Також Новини.LIVE писав, що 12 листопада на трасі Шептицький — Радехів сталася смертельна ДТП за участю Mercedes-Benz ML 350 та Audi Q5. 43-річний водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем.