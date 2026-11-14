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Головна Львів На Львівщині зіткнулися два авто: поранені чотири людини

На Львівщині зіткнулися два авто: поранені чотири людини

Ua ru
14 листопада 2026 15:20
ДТП на Львівщині 13 листопада: зіткнулися Citroen і Suzuki Нацполіція
ДТП у Львівській області. Фото: Нацполіція

У Львівській області біля села Савчин Шептицького району 13 листопада близько 21:00 сталася дорожньо-транспортна пригода. Сталося зіткнення автомобілів Citroen C4 Picasso та Suzuki S-Cross. Внаслідок аварії поранення отримали четверо людей.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Новини.LIVE.

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ДТП на Львівщині

"Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Citroen C4 Picasso, яким керував 26-річний львів’янин, та Suzuki S-Cross під керуванням 25-річного жителя Львова", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Львівській області 13 листопада
Наслідки ДТП у Львівській області. Фото: Нацполіція
ДТП на Львівщині 13 листопада
Зіткнення авто на Львівщині. Фото: Нацполіція

Унаслідок зіткнення травмувалися водії обох автомобілів, 25-річна пасажирка Suzuki S-Cross зі Львова та 20-річний пасажир Citroen C4 Picasso із Львівського району. Усіх постраждалих доправили до медичного закладу.

ДТП біля села Савчин 13 листопада
ДТП у Львівській області. Фото: Нацполіція
Зіткнення авто біля села Савчин у Львівській області 13 листопада
ДТП біля села Савчин. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. За цією статтею загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

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Обставини зіткнення встановлюються.

Як писали Новини.LIVE, 12 листопада у Львівській області сталася ДТП. Відомо, що Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi. Внаслідок аварії загинула чотирирічна дівчинка.

А 6 листопада у Львові сталася ДТП за участю трамвая, автобуса та двох легкових автомобілів. У результаті зіткнення травми дістали щонайменше троє людей, а транспортні засоби зазнали серйозних пошкоджень. 

ДТП аварія поліція Львівська область автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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