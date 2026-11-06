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Головна Львів У Львові сталася ДТП, є постраждалі: фоторепортаж

У Львові сталася ДТП, є постраждалі: фоторепортаж

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6 листопада 2026 19:16
Репортаж
ДТП у Львові: зіткнулися трамвай, автобус і легкові автомобілі Марта Байдака/Новини.LIVE
Місце ДТП у Львові 6 листопада 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сьогодні, 6 листопада, у Львові зіткнулися трамвай, автобус №48 та два легкові автомобілі. Унаслідок аварії постраждали щонайменше троє людей, а машини зазнали значних пошкоджень. Наразі на місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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ДТП у Львові
Наслідки ДТП у Львові 6 листопада 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Що відомо про ДТП на вулиці Гайдамацькій у Львові

Аварія сталася на вулиці Гайдамацькій за участю трамвая, автобуса №48 та двох автомобілів. У Львівській міськраді зазначили, що внаслідок зіткнення легкові машини зазнали значних механічних пошкоджень.

У Нацполіції Новини.LIVE повідомили, що у ДТП постраждали троє людей. На місці працюють екстрені служби, а правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Аварія у Львові
Місце аварії у Львові 6 листопада 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

За попередніми даними поліції, причиною ДТП могло стати погіршення самопочуття водія трамвая — йому стало зле під час руху.

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Рух вулицею Гайдамацькою ускладнений. У міськраді повідомили, що додатково поінформують про вплив аварії на рух громадського транспорту.

Наслідки ДТП у Львові
Місце ДТП у Львові 6 листопада 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Подробиці ДТП у Львові від поліції

За попередніми даними правоохоронців, аварія сталася 6 листопада близько 17:00. Спочатку зіткнулися трамвай, яким керувала 61-річна водійка, та автомобіль Ford Mondeo під керуванням 25-річного чоловіка.

Після цього Ford Mondeo, який втратив керування, зіткнувся з автомобілем Volvo. Від удару Volvo за інерцією врізався в пасажирський автобус, за кермом якого перебував 31-річний водій.

ДТП Львів
ДТП у Львові 6 листопада 2026 року. Фото: Нацполіція

Далі автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 50-річний чоловік. Після цього мікроавтобус за інерцією зіткнувся з автомобілем Citroen Berlingo під керуванням 60-річного водія.

Станом на 18:45 було відомо про трьох постраждалих: водійку трамвая, водія Ford Mondeo та пасажира автобуса. Їхні особисті дані й діагнози правоохоронці уточнюють.

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 та працівники Управління патрульної поліції у Львівській області. Правоохоронці встановлюють обставини аварії та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

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Скриншот повідомлення Львівської міської ради/Telegram
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Скриншот повідомлення Поліції Львівщини/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 7 листопада, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Уночі й уранці місцями можливі туман та ожеледиця на дорогах, вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на північно-східний. У Львові температура повітря вночі становитиме -5...-3 °C, а вдень — +5...+7 °C.

Новини.LIVE писали, що у Львові 5 листопада відбулися міжурядові консультації України та Словаччини за участю прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Сторони домовилися про фінансування закупівлі генераторів для України на 500 тисяч євро та передачу українській залізниці трьох тепловозів. Також учасники зустрічі обговорили оборонну й енергетичну співпрацю, євроінтеграцію України та можливості сприяння мирному процесу.

ДТП аварія Львів Львівська область автобуси автомобіль постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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