Место ДТП во Львове 6 ноября 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Сегодня, 6 ноября, во Львове произошло столкновение трамвая, автобуса № 48 и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали как минимум три человека, а автомобили получили значительные повреждения. В настоящее время на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Об этом с места происшествия сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Последствия ДТП во Львове 6 ноября 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Что известно о ДТП на улице Гайдамацкой во Львове

Авария произошла на улице Гайдамацкой с участием трамвая, автобуса №48 и двух автомобилей. Во Львовском горсовете отметили, что в результате столкновения легковые автомобили получили значительные механические повреждения.

В Нацполиции Новини.LIVE сообщили, что в ДТП пострадали три человека. На месте работают экстренные службы, а правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Место аварии во Львове 6 ноября 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

По предварительным данным полиции, причиной ДТП могло стать ухудшение самочувствия водителя трамвая — ему стало плохо во время движения.

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Движение по улице Гайдамацкой затруднено. В горсовете сообщили, что дополнительно проинформируют о влиянии аварии на движение общественного транспорта.

Место ДТП во Львове 6 ноября 2026 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Подробности ДТП во Львове от полиции

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла 6 ноября около 17:00. Сначала столкнулись трамвай, которым управляла 61-летняя водительница, и автомобиль Ford Mondeo под управлением 25-летнего мужчины.

После этого Ford Mondeo, потерявший управление, столкнулся с автомобилем Volvo. От удара Volvo по инерции врезался в пассажирский автобус, за рулем которого находился 31-летний водитель.

ДТП во Львове 6 ноября 2026 года. Фото: Нацполиция

Далее автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 50-летний мужчина. После этого микроавтобус по инерции столкнулся с автомобилем Citroen Berlingo под управлением 60-летнего водителя.

По состоянию на 18:45 было известно о трёх пострадавших: водительнице трамвая, водителе Ford Mondeo и пассажире автобуса. Их личные данные и диагнозы правоохранители уточняют.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 и сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и решают вопрос о её правовой квалификации.

Скриншот сообщения Львовского городского совета/Telegram

Скриншот сообщения Полиции Львовской области/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 7 ноября, во Львовской области прогнозируется облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Ночью и утром местами возможны туман и гололед на дорогах, ветер будет менять направление с северо-западного на северо-восточное. Во Львове температура воздуха ночью составит -5...-3 °C, а днем — +5...+7 °C.

Новини.LIVE писали, что 5 ноября во Львове состоялись межправительственные консультации Украины и Словакии с участием премьер-министра Роберта Фицо. Стороны договорились о финансировании закупки генераторов для Украины на сумму 500 тысяч евро и передаче украинской железной дороге трёх тепловозов. Также участники встречи обсудили сотрудничество в области обороны и энергетики, евроинтеграцию Украины и возможности содействия мирному процессу.