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Главная Львов Во Львове состоялась встреча представителей Словакии и Украины: фото

Во Львове состоялась встреча представителей Словакии и Украины: фото

Ua ru
5 ноября 2026 20:29
Репортаж
Украина и Словакия подписали декларацию во Львове: фоторепортаж Новини.LIVE/Марта Байдака
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в четверг, 5 ноября, состоялись межправительственные консультации между Украиной и Словакией. В город прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо вместе с представителями своего правительства. В частности, стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, гуманитарной помощи, развития транспортной инфраструктуры, сотрудничества в сфере обороны и евроинтеграции Украины.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Межправительственные консультации Украины и Словакии 5 ноября

Согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговоров, Словакия профинансирует закупку генераторов для Украины на сумму 500 тысяч евро. Ожидается, что оборудование будет доставлено до конца ноября, чтобы укрепить энергетическую автономность украинских регионов, в частности прифронтовых.

Міжурядові консультації України та Словаччини 5 листопада
Делегации ставят подписи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, Словакия передаст украинской железной дороге три тепловоза для обеспечения её потребностей.

Также стороны договорились о создании двуязычных учебных заведений — украинско-английской гимназии в Словакии и словацко-английской в Украине. Запустить проект планируют со следующего учебного года.

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Роберт Фіцо та Сергій Корецький
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Среди прочих договоренностей:

  • продолжение сотрудничества в рамках европейской оборонной программы SAFE;
  • развитие энергетических и инфраструктурных проектов;
  • поддержка Украины в рамках её европейской интеграции.

Отдельно в ходе встречи был затронут вопрос о завершении войны. Фицо заявил, что Словакия готова содействовать организации встреч, которые могли бы помочь продвинуть мирный процесс. В частности, он предложил организовать поездку украинского премьер-министра в Москву через Братиславу.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо та премʼєр України Сергій Корецький
Роберт Фицо и Сергей Корецкий. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В то же время Фицо подчеркнул, что для полноценных мирных переговоров должны быть созданы соответствующие условия и атмосфера.

По итогам консультаций стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве, которая должна закрепить достигнутые договоренности и определить дальнейшие шаги по их реализации.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 5 ноября во Львов прибыл Роберт Фицо, чтобы принять участие в четвёртом раунде межправительственных консультаций Украины и Словакии.

А 2 ноября стало известно, что ушла из жизни 60-летняя певица и солистка женского вокального трио "Крайня хата" Иванна Ткачик. Она умерла во время концерта саксофониста Олега Баланка.

Львов Словакия Украина правительство Роберт Фицо Сергей Корецкий
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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