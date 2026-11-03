Иванна Ткачик. Фото: facebook.com/culture.lviv.oda

Во Львове 2 ноября умерла 60-летняя певица и солистка женского вокального трио "Крайня хата" Иванна Ткачик. Она умерла, находясь в зрительном зале, во время концерта саксофониста Олега Баланка.

Об этом Олег Баланко сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Смерть Иванны Ткачик

"Мне трудно описать свое душевное состояние: отчаяние, безысходность, непоправимость утраты. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик", — отметил Баланко.

Умерла Иванна Ткачик. Фото: facebook.com/oleg.balanko.2025

По его словам, артистка скончалась в кресле концертного зала в Доме офицеров. Из-за этого концерт прервали. Баланко выразил соболезнования родным и близким.

По информации Zaxid.net, до прибытия бригады скорой помощи очевидцы начали реанимационные мероприятия с использованием автоматического внешнего дефибриллятора. После этого помощь продолжили медики.

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Несмотря на более чем 30-минутные попытки реанимировать женщину, спасти её не удалось. По данным медиков, у Иванны Ткачик было нарушение сердечного ритма.

Что известно об Иванне Ткачик

Иванна Ткачик более 35 лет работала администратором Львовской национальной филармонии имени Мирослава Скорика.

Также Ткачик была одной из основательниц женского вокального трио "Крайня хата", которое возникло во Львове в начале 1990-х годов. В первый состав группы, кроме неё, входили Алла Пилипенко и Любовь Фитьо.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября во Львове будет облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха ожидается около +5 °C, а днем синоптики прогнозируют до +7 °C.

А 1 ноября в Львовской громаде обнаружили повреждения в результате российской атаки беспилотниками. Повреждениям подверглись жилые дома, грузовики, легковые автомобили и складское помещение.